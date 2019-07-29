جمعية الصحفيين تشارك في دورة لتصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة

المصدر: دبي-البيان

شارك وفد من جمعية الصحفيين الإماراتية في أعمال الدورة التدريبية عن «دور الإعلام في تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة.. الإدمان والإعاقة نموذجاً»، في مدينة شرم الشيخ، التي انعقدت خلال الفترة من 25 – 27 يوليو الجاري. ونظم الدورة، الاتحاد العام للصحفيين العرب، ومنظمة الصحة العالمية بالقاهرة.

وقال الإعلامي عبد الرحمن نقي، أمين السر العام لجمعية الصحفيين الإماراتية: نتطلع إلى أكبر استفادة ممكنة للزملاء أعضاء الجمعية في مثل هذه الدورات التي تساعد الصحفيين، وخاصة الشباب منهم، على الإلمام والمعرفة بعلوم الصحة بشكل عام، وأن برنامج الدورة المكثف، والمعد من خبراء في مجال الإعلام الصحي، سوف يساعد أعضاء الدورة على توضيح وتصحيح كثير من المفاهيم الصحية الخاطئة لدى شباب الصحفيين.