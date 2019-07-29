مقُتل 5 مدنيين خلال غارات جوية سورية

المصدر: إسطنبول - وكالات

قُتل ما لا يقل عن 5 مدنيين، وجُرح 21 آخرون خلال غارات جوية شنتها الحكومة السورية، في بلدة أريحا، جنوب إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا.

وقال بيان لمجموعة «الخوذ البيضاء»، إن أعضاء المجموعة كانوا يبحثون عن المفقودين على إثر الغارات الجوية التي وقعت السبت، وفوجئوا بالغارة الجوية التي وقعت أمس، مشيراً إلى أنهم «أخمدوا الحرائق وأنقذوا المصابين، وأجلوا الموتى». وعلى مدار الـ 24 ساعة الماضية، ذكر بيان «الخوذ البيضاء» أن 16 مدنياً على الأقل قتلوا، وأصيب 41 آخرون وفقد شخص واحد في غارات جوية شنتها الحكومة السورية.