«مواصلات الإمارات» تخصص 1000 حافلة للإعلانات المجتمعية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

خصصت مؤسسة الإمارات للمواصلات 1000 حافلة لمشروع الإعلانات المجتمعية خلال العام الماضي، وذلك ضمن مشروع «الإعلانات المجتمعية» لتوفير المساحات الإعلانية المجانية للجهات المجتمعية، استفادت منها 7 جهات مختلفة من وزارات وهيئات وجمعيات، وتم وضع 1594 إعلاناً مجانياً، حيث أسهم المشروع بتوفير أكثر من 1.5 مليون درهم على تلك الجهات المستفيدة من خلال إعفائها من رسوم المساحة الإعلانية لحملاتها المجتمعية والتوعوية.

وقال عبدالله محمد حسن مدير إدارة الاتصال الحكومي في المؤسسة: «إن المشروع يأتي استكمالاً لجهود المؤسسة في مجال الخدمات المجتمعية، حيث يعود إطلاق المشروع إلى عام 2007 وتم اعتماده كإحدى الممارسات المجتمعية العديدة التي تؤديها المؤسسة ضمن «ميثاق المسؤولية الاجتماعية في مواصلات الإمارات»، كما تم اعتماده من قبل مجلس إدارة المؤسسة في عام 2010».

وذكر أن «المشروع يهدف إلى تخصيص مساحات إعلانية على عدد معين من الحافلات سنوياً لدعم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام من خلال السماح لها بالإعلان عن المبادرات المجتمعية بشكل مجاني وفق الإجراءات والإمكانيات المتاحة، وانطلق المشروع في عامه الأول بتخصيص 500 حافلة للإعلانات المجتمعية، وتم حينها مخاطبة الجهات الحكومية والجمعيات والمنظمات والهيئات المجتمعية لإتاحة الفرصة لهم بتوفير الإعلان المجاني عن الخدمات المجتمعية التي يقومون بها على حافلات المؤسسة، وذلك تطبيقاً لسياسات المؤسسة المجتمعية».

تطورات نوعية

وأضاف: «شهد المشروع تطوراً نوعياً، ونالت مؤسسة مواصلات الإمارات على إثره علامة «وقف» التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة مع بداية عام 2016، لتصبح مواصلات الإمارات بذلك إحدى المؤسسات السباقة في نيل هذه العلامة الأولى من نوعها في المنطقة».

400

قدمت مؤسسة مواصلات الإمارات رعايتها من خلال توفير 400 حافلة لنشر الإعلانات التعريفية الخاصة بالمدارس الإماراتية منذ الإعلان عنها بهدف دعم جهود الوزارة في هذا المجال.