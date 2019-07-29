تجاوب مؤسسي مع مبادرة بلدية دبي لتوفير معلومات السعرات الحرارية

المصدر: دبي- البيان

حظيت مبادرة بلدية دبي التي أطلقتها مؤخراً لتوفير معلومات السعرات الحرارية على قوائم الأطعمة بتجاوب واهتمام كبيرين من قبل المؤسسات الغذائية العاملة في الإمارة، ومن أجل ذلك عقدت الدائرة ملتقى تم إعداده خصيصاً لهذه المؤسسات التي أبدت حماسها واستعدادها للمشاركة في هذه المبادرة المميزة التي أطلقتها الدائرة تعزيزاً للريادة في مجال الأغذية.

وقال خالد شريف العوضي المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي: «نثمّن جهود المؤسسات الغذائية التي تفاعلت مع هذه المبادرة، الأمر الذي يعزز لدينا مبادئ التكامل بين سعي الدائرة لضمان تقديم خدمات نوعية للجمهور في مجال الغذاء ورغبة المؤسسات الغذائية في تطبيق معايير الشفافية للمستهلكين».

وأضاف: «أبدت المؤسسات الغذائية الكثير من الحماس لتوفير معلومات السعرات الحرارية للأطعمة التي تقدمها، الأمر الذي يعكس نهج التميز والريادة في إمارة دبي، وهي خطوة أساسية تجاه تحقيق صحة أفضل».

وشهد اللقاء حضور أكثر من 40 مؤسسة غذائية ومجموعات ضيافة تأكيداً على رغبتها بالالتزام ببيان السعرات الحرارية على قوائم الطعام الخاصة بها قبل نهاية عام 2019، وأثنت البلدية على التجاوب المتميز من قبل هذه المؤسسات وتطلعها إلى الريادة من خلال توفير معلومات السعرات الحرارية للأطعمة للمستهلكين، وهو أحد التوجهات الأساسية نحو مكافحة السمنة، ومن المتوقع أن تشهد المبادرة مشاركة أكثر من 700 مؤسسة غذائية بأفرعها المختلفة في الإمارة بشكل طوعي وإبداء رغبتها بتوفير معلومات السعرات الحرارية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن المبادرات الريادية لبلدية دبي، وتُعد جزءاً من برنامج «بيان السعرات الحرارية» الذي تم إطلاقه سابقاً بهدف تعزيز الوعي بالقيمة التغذوية للوجبات الغذائية التي يتناولها المستهلكون بإمارة دبي، حيث تسعى البلدية من خلالها إلى تشجيع المؤسسات لاتباع الشفافية الكاملة في توضيح السعرات الحرارية على كل الأغذية الجاهزة، سعياً من البلدية إلى دعم الجهود الرامية لتخفيض معدلات السمنة والأمراض المتعلقة بها مثل الضغط والسكري وأمراض القلب.