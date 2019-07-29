10 دول ومناطق جديدة تنضم لقائمة التراخيص في «دبي الطبية»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مدينة دبي الطبية عن إضافة بلدان جديدة للتراخيص الطبية، حيث يمكن للأطباء وأطباء الأسنان من بلدان أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية التقدم بطلب للحصول على ترخيص ممارسة المهنة في مدينة دبي الطبية وفقاً للائحة الجديدة التي أعلنها القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية الجهة المشرفة على تنظيم عمل مدينة دبي الطبية «المنطقة الحرة».

وتم خلال هذا العام إضافة 10 دول ومناطق جديدة لقائمة التراخيص في مدينة دبي الطبية وهي: «كولومبيا وقبرص وإستونيا وكوسوفو ولاتفيا وليتوانيا والجبل الأسود وسلوفينيا وغرب إفريقيا وجزر الهند الغربية».

وإضافة إلى المناطق الجديدة هذا العام أضحت مدينة دبي الطبية تعترف بمؤهلات أخصائيي الرعاية الصحية من أكثر من 100 دولة حول العالم.

وبهذه المناسبة قال الدكتور رمضان البلوشي رئيس القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية: «إن هذه الخطوة تأتي نتيجة الاهتمام المتزايد للأطباء من هذه المناطق للعمل في مدينة دبي الطبية مع أخذ الاعتبار معايير الجودة الصارمة التي نتبعها».

وأضاف: «لتعزيز إطار التراخيص لدينا فإننا نأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل المهمة عندما يتعلق الأمر بترخيص الأطباء مثل: إصدار الشهادات من قبل المؤسسات والمجالس المعتمدة فضلاً عن المعايير والممارسات الدولية، كما نقوم بتقييم المؤهلات المهنية للأطباء وخبراتهم السريرية والمنشورات الطبية في المجلات العلمية المتخصصة، حيث إننا ملتزمون باستقطاب وجلب المواهب المختصة في الرعاية الصحية إلى المنطقة الحرة».

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على أخصائيي الرعاية الصحية المؤهلين في دبي في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال أكثر من 25 مليون زائر لمعرض إكسبو 2020.

وفي سياق متصل تعمل المنطقة الحرة على زيادة خيارات الرعاية الصحية عالية الجودة من خلال جذب أخصائيي الرعاية الصحية من مختلف الثقافات والجنسيات لتلبية احتياجات المقيمين والزوار على حد سواء، حيث يعمل حالياً في مدينة دبي الطبية أكثر من 4200 أخصائي مهني مرخص من 111 دولة يتحدثون حوالي 40 لغة.

وإلى جانب توسيع إطار التراخيص الخاص بها قامت مدينة دبي الطبية بإجراء تعديلات على الشروط اللازمة لحصول الأطباء على مسمى «استشاري»، حيث توفر التعديلات الجديدة مرونة أكثر للأطباء وأطباء الأسنان الذين ينوون الحصول على هذا المسمى.