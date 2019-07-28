"محمد بن راشد للفضاء" يحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاق "دبي سات 1"

المصدر: البيان الالكتروني

يحتفل مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم الأحد بذكرى مرور عشر سنوات على انطلاق القمر الصناعي "دبي سات 1" والذي يعد نواة قطاع الصناعات الفضائية في دولة الإمارات، حيث أنه قمر اصطناعي للاستشعار عن بعد، تم تصنيعه في كوريا الجنوبية وشارك في بنائه المهندسون الإماراتيون بنسبة 30%.

خلال عشر سنوات قام بالتقاط وإرسال عدد كبير من الصور الفضائية عالية الدقة إلى المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء.

وشكلت الصور الفضائية التي قدمها "دبي سات 1" أداة هامة في مساعدة دولة الإمارات على التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية ودعم مشاريع عمرانية كبرى.