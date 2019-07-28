الإمارات تنفذ برنامجا تدريبيا لصالح 300 سيدة باثيوبيا

المصدر: وام

أطلقت سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في إثيوبيا مؤخرا برنامجاً تدريباً لتمكين وتأهيل 300 سيدة في مجالات القيادة وتطوير مهارات الأعمال بالتعاون مع مركز تطوير ريادة الاعمال التابع للحكومة الاثيوبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أديس ابابا.



ويركز البرنامج الذي انطلق الخميس ويختتم غدا في العاصمة الاثيوبية على شريحة النساء ذوات الدخل المحدود في المجتمع الاثيوبي ، اللاتي يدرن مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر ، وبحاجة إلى تعزيز قدراتهن في المجالات التجارية ، وكذلك النساء الساعيات إلى إنشاء مشاريعهن الخاصة وبحاجة إلى معرفة أسس إقامة مشاريع جديدة.



ويهدف البرنامج إلى تمكين المرأة الاثيوبية وتأهيلها من أجل الدخول إلى سوق العمل باستقلالية والاعتماد على الذات وتعزيز قدرتها على المنافسة والربحية ، مما سيدعم جهود التنمية ومحاربة البطالة في إثيوبيا.



حضرالبرنامج معالي مسفن أسفا ، وزير الدولة للتنمية الحضرية والتعمير فى اثيوبيا والسيد احمد البدوي رئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية والإعلامية بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في أديس أبابا ، ورئيس المكتب التمثيلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إثيوبيا ، ومسئولون من وزارة شؤون المرأة والطفل والشباب الإثيوبية وعدد من المدعوين.



وذكر البدوي أن حكومة دولة الإمارات تؤمن بقوة المرأة ، والدور الذي يمكنها أن تلعبه في المجتمع مشيرا الى ان المرأة في دولة الإمارات تعتبر نموذجاً يحتذى به ، حيث تلعب دوراً فاعلاً في صنع القرار ، كما أن العديد منهن رائدات في تطوير مختلف القطاعات في الدولة ، مما جعل دولة الإمارات نموذجاً مثالياً في المنطقة وسائر انحاء العالم فى هذا الصدد .



وأكد التزام دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً وإقليمياً وعالمياً ، مضيفاً أن الدولة تدعم وستواصل دعم مختلف المبادرات والبرامج لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في العديد من البلدان بما في ذلك إثيوبيا ، والتي يشكل هذا البرنامج التدريبي جزءاً منها.



من جانبه ، أشار معالي مسفن أسفا إلى أهمية الأعمال الحرة كمحرك للنمو الاقتصادي ، وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة مشددا على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوره في هذا الشأن.



وأشار إلى التغييرات التي شهدتها اثيوبيا ، داعياً المرأة إلى لعب دور قيادي في البيئة الجديدة في البلاد ، لأن تمكين المرأة بصورة كاملة أمر ضروري للوصول إلى مجتمع مزدهر ومنصف وشامل مشيدا بدعم الشركاء الرئيسيين لإثيوبيا وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة ، في جهود البلاد لتطوير الاعمال الحرة.



ويشكل البرنامج التدريبي لتمكين المرأة الاثيوبية في مجالات القيادة وتطوير مهارات الأعمال ، جزءاً من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم تمكين المرأة محلياً وإقليمياً وعالمياً، والذي يعد أحد أركان سياستها الخارجية. وقد دعمت سفارة دولة الإمارات في إثيوبيا ، عددا من برامج التدريب التابعة لمنظمات غير حكومية عاملة في مجال تنمية مهارات المرأة



فيما تعاونت مع جهات إماراتية أخرى مثل المكتب التمثيلي لغرفة تجارة دبي في أديس أبابا لعقد حلقة نقاش حول دور سيدات الأعمال في الاستثمار والتجارة ، وذلك في نوفمبر 2018 ، بأديس أبابا.