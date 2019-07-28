موعد التسجيل الإلكتروني في نظام "بوابات التعرفة المرورية" بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة النقل ومركز النقل المتكامل أن موعد التسجيل الإلكتروني في نظام "بوابات التعرفة المرورية" في أبوظبي 30 أغسطس 2019.

وكانت الدائرة أعلنت عن نظام "بوابات التعرفة المرورية" وتفعيل أربع بوابات على جسور رئيسية في مدينة أبوظبي بتاريخ 15 أكتوبر 2019، كما كشفت عن فرض غرامات مالية على المخالفين.

وقالت الدائرة إن الرسوم بواقع 4 درهم لكل عبور خلال أوقات الذروة من السبت وحتى الخميس في الفترة الصباحية من 7 إلى 9 والفترة المسائية من 5 إلى 7 وخارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية فسيتم احتساب 2 درهم .

ويتوجب على المستخدم فتح حساب خاص يتمكن من خلال حسابه إدارة المركبات الخاصة به والدفع وفقاً لآلية إلكترونية متطورة. ومن الجدير بالذكر بأن جميع المركبات المسجلة في إمارة أبوظبي في التاريخ الرسمي لبدء التسجيل في النظام الموافق 30 أغسطس 2019 سيتم فتح حساب خاص بها بشكل تلقائي ومجاناً وسيتسلم العميل رسالة نصية باسم المستخدم وكلمة المرور ويمكنه إضافة أي مركبات أخرى على الحساب المسجل باسمه بعد إطلاق النظام.

أما فيما يخص المركبات المسجلة خارج الإمارة، فيتوجب على المالك التسجيل في النظام قبل اجتيازه مناطق التعرفة المرورية. وفي حال عبور مناطق التعرفة المرورية من قبل مركبة غير مسجلة في النظام يُمنح المستخدم مهلة عشرة أيام عمل من وقت عبورها لتسجيلها في النظام وإلا يعتبر مخالفاً.



ويتوجب على المستخدمين توفير رصيدٍ كافٍ في الحساب عند عبور مناطق التعرفة المرورية، ويجوز للمركبات المسجلة في إمارة أبوظبي تسديد التعرفة المرورية وفق نظام الدفع اللاحق عند أي إجراء متعلق بترخيص المركبة وذلك في حال عدم توافر رصيد في الحساب. وفي حال عبور نظام بوابات التعرفة المرورية من قبل مركبة مسجلة خارج الإمارة ولم يتوفر في حساب المستخدم رصيد كافٍ، فيمنح خمسة أيام عمل مهلةً لإضافة رصيد وإلا يعتبر مخالفاً.

