إطلاق الشارة التعريفية لمنتسبي شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلق العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة رأس الخيمة الشارة التعريفية الجديدة لرجال الشرطة ميدانيا بحضور العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية وعدد من مديري الإدارات والضباط ومدير إدارة المشروع الرائد يوسف الطنيجي وأعضاء الفريق على كورنيش القواسم.

وأكد العميد الطير صاحب الفكرة ومشرف عام مبادرة الشارة التعريفية أن النزول الميداني للشارع بمشاركة مختلف إدارات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة يعتبر إيذاناً ببدء التطبيق الفعلي والميداني لحمل الشارة التعريفية لرجال الشرطة وأولى خطوات تعريف الجمهور بهذه الشارة التي تسهم في تعزيز الأمن والأمان ورفع مستوى الطمأنينة بين أفراد المجتمع في مختلف المواقع والأماكن.

وأضاف أنه تم خلال الحملة الميدانية تقديم جرعة تعريفية شفوية سريعة لهم عن الشارة إضافة إلى توزيع كتيبات ومنشورات على الجمهور لتبيان أهمية الشارة التعريفية.