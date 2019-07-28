50 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية الجسيمة في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

شهدت عجمان خلال النصف الأول من العام الحالي، وفاة 6 أشخاص جراء الحوادث المروية الجسيمة وذلك بانخفاض بنسبة 50% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت وفاة 12 شخصاً، كما تشير الإحصائيات المرورية الصادرة عن القيادة العامة لشرطة عجمان إلى انخفاض الحوادث الجسيمة بنسبة 21%، حيث شهدت وقوع 81 حادثاً جسيماً، وبينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي إلى وقوع 103 حوادث جسيمة، كما تشير الإحصائيات المرورية إلى انخفاض حوادث الدهس بنسبة 24%، عن نفس الفترة من العام الماضي مع انخفاض عدد الإصابات جراء الحوادث المرورية بنسبة 8%، كما تم حجز 2888 مركبة بسبب عدم الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية ومن أجل سلامة مستخدمي الطريق.

تكثيف الجهود

وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان لـ«البيان» على اهتمام وحرص الشرطة في تكثيف الجهود وتطبيق العديد من المبادرات المرورية من واقع تحليل الإحصائيات المرورية بهدف الحد من الحوادث الجسيمة التي يروح ضحيتها زهرة شباب الوطن، مشيراً إلى زيادة عدد الدوريات المرورية ورقباء السير لإحكام الرقابة على الطرقات وانتشار دوريات أمان للمساهمة في الحد من ازدياد عدد الحوادث وانسيابية الحركة المرورية مع ازدياد الكثافة السكانية في الإمارة.

وشدد على أهمية التزام قائدي المركبات بالقوانين والأنظمة المرورية، لافتاً بأن النصف الأول من العام الحالي شهد وقوع 81 حادثاً جسيماً، بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي وقوع 103 حوادث جسيمة وذلك بانخفاض بـ22 حادثاً وبنسبة 21%، كما شهدت الإمارة وقوع 18242 حادثاً مرورياً بسيطاً خلال 6 أشهر الماضية، وبينما شهدت ذات الفترة من العام الماضي وقوع 19464 حادثاً بسيطاً وذلك بانخفاض بعدد 1222 حادثاً بسيطاً وبنسبة 6%.