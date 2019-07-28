«صحة دبي» تعزّز التوعية بأمن المعلومات

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الصحة بدبي، ورشة عمل متخصصة للتوعية بأمن المعلومات شارك بها أكثر من (100) موظف من مختلف المستويات الوظيفية بقطاعات وإدارات الهيئة بهدف تعزيز الأمن الإلكتروني والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية المتميزة في هذا المجال.

وتضمنت الورشة التي حضرها الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية وعدد من الخبراء والمختصين من هيئة تنظيم الاتصالات، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، عدداً من المحاضرات والحلقات النقاشية والعروض التقديمية التي ركزت على آخر المستجدات العالمية في مجال هجمات الأمن السيبراني وأفضل الممارسات الأمنية للوقاية منها، ووسائل وأساليب أمن التقنيات الحديثة وإنترنت الأشياء في المجال الصحي.

وأكد أحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك بهيئة الصحة بدبي، خلال كلمته الافتتاحية للورشة على الاهتمام العالمي بأمن المعلومات التي أصبحت تشكل الأولوية القصوى لكل المؤسسات على مستوى العالم التي أصبحت مطالبة بتطبيق أفضل الحلول والممارسات الأمنية للوقاية من الهجمات واختراق المعلومات.

وأشار النعيمي إلى الحرص الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتعزيز وتطوير وبناء منظومة صحية فاعلة، وقوية، ومستدامة، وقادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات العصر المتسارعة التي تفرضها العولمة في ظل التطور الرقمي للتكنولوجيا والبرامج الطبية، والتي أصبحت أكثر استخداماً في القطاع الصحي، وهو الأمر الذي يتطلب حمايتها من الاختراق ومنع الوصول إلى بيانات وخصوصيات المرضى.