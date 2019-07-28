دعوة إلى جعل الملف الصحي أولوية المرشحين

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أجمع عدد من المواطنين على اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة بتوفير الدعم للقطاع الصحي على مستوى الدولة وتخصيص موازنات طائلة من أجل الرقي بالخدمات الطبية المقدمة للمجتمع، لافتين إلى ضرورة إعطاء ملف الصحة الأولوية بين ملفات المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

أصحاب الهمم

وأكدت فاطمة سيف المطروشي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد أهمية تفعيل بطاقة أصحاب الهمم في كل المؤسسات الصحية، على أن تشمل كل بيانات المريض دون الحاجة لأخذ البيانات في كل مرة عند زيارته وتفعيلها كضمان صحي.

و قال موسى غريب معلم (متقاعد) يتوجب على المرشحين في انتخابات المجلس الوطني مناقشة أسباب عدم توفر التأمين الصحي لكل المواطنين وأن يغطي هذا التأمين الصحي العلاج خارج الدولة عند سفر المواطنين خلال العطلات.

من جهته أشار بدر العبيدلي (موظف) إلى ضرورة قيام المجلس الاتحادي المقبل على تلمس احتياجات المواطنين في القطاع الصحي باعتبار الصحة العامة تعد من الأساسيات التي بحاجة إلى تطوير الخدمات في ظل الدعم الكبير الذي توفره القيادة الرشيدة لراحة المواطنين.

وذكر عبيد الشامسي (موظف) بضرورة إعطاء ملف الصحة العامة الأولية بين ملفات المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي وعلى المرشحين طرح برامج لمناقشة القضايا التي تهم صحة المواطن.