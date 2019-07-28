بحث تنسيق إجراءات الجهات الحكومية وربطها بقنوات موحدة

المصدر: دبي - البيان

بحث مجلس الإمارات للخدمات الحكومية البرامج والمشروعات وخطط التطوير المستقبلية الهادفة إلى تنسيق إجراءات الجهات الحكومية وربطها عبر قنوات موحدة تسهل تجارب المتعاملين وتسهم في تعزيز جودة حياتهم.

ويهدف «مجلس الإمارات للخدمات الحكومية» إلى تعزيز التنسيق بين الجهات وتطوير خدمات مشتركة ترتقي بسعادة المتعاملين، إضافة إلى تعزيز حوكمة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية على مستوى الدولة، وهو منصة تجمع المسؤولين والمتخصصين في تطوير الخدمات الحكومية في دولة الإمارات من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية.

ويسعى المجلس الذي أعلنت عن تشكيله حكومة دولة الإمارات خلال الاجتماعات السنوية، إلى تطوير ومتابعة سير عمل الخدمات المشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية وتوفير الدعم لفرق العمل، حيث تشمل مهامه إطلاق المبادرات والمشاريع وتحديث الاستراتيجيات والخطط، ومواءمة التوجهات الحكومية في هذا المجال.

تجارب

وناقش الأعضاء سبل مشاركة أفضل الخبرات والتجارب الحكومية المتميزة مع مختلف الجهات، بما فيها مراكز الخدمات الموحّدة مثل مركز «خدمات 1» الذي يشكل نموذجاً لمستقبل الخدمات الحكومية في الإمارات، ومركز خدمات «تم» في أبوظبي الهادف إلى تغيير نموذج توفير الخدمات إلى نهج يرتكز على مفهوم «الرحلة المتكاملة»، ومبادرة سباق «بناة المدينة» التي تهدف إلى صنع خدمات حكومية جديدة ومبتكرة في دبي وتحقيق التكامل بينها لإسعاد المتعاملين، إضافة إلى الحكومة الرقمية في عجمان.

واستعرض الاجتماع أيضاً عدداً من البرامج والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بقدرات موظفي إسعاد المتعاملين، وإشراك متعاملي حكومة الإمارات في تصميم خدمات ترقى لتطلعاتهم، بما فيها البرنامج التدريبي لموظفي إسعاد المتعاملين الذي أطلقه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، ومنصة التدريب الإلكتروني، وميدالية أبطال السعادة والإيجابية، ومجالس المتعاملين، وسلسلة حوارات الخدمات الحكومية.

ابتكار واستباقية

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة أهمية دور المجلس في إعادة صياغة نموذج تقديم الخدمات الحكومية يرتكز على الابتكار والاستباقية والتفكير التصميمي لتحقيق الصدارة والريادة في الخدمات الحكومية، عبر الاطلاع على أفضل الممارسات والتكامل بين الجهود الاتحادية والمحلية وتطوير معايير الخدمات المتميزة والارتقاء بمستوى تقديمها في أي مكان أو منفذ أو منصة سواء كان ذلك على مستوى الخدمات الفردية أو المشتركة.

وأضاف: «سيسهم مجلس الإمارات للخدمات الحكومية في بناء القدرات المستقبلية لاستدامة التميز الخدمي في ظل اقتصاديات عالمية تستحوذ عليها الخدمات بنسب عالية جداً، كما نتطلع من خلال المجلس إلى ابتكار نماذج وصياغة مفاهيم رائدة في تعزيز مسيرة التطوير الخدمي وتعزيز سرعة الاستجابة والمرونة والإمكانات الاستباقية، وإحداث تحول جذري في منظومة رحلة المتعاملين مع الخدمات الحكومية».

تصور واضح

بدورها، أشارت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، إلى أن المجلس يشكل منصة مثالية وتعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتطوير الخدمات الحكومية، والعمل وفق تصور واضح لمستقبل الخدمات في دولة الإمارات من خلال استراتيجيات حكومية مشتركة وفعالة.

وقالت: إن مشاركة هيئة أبوظبي الرقمية في المجلس تجسد حرصها على تحقيق الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، من خلال تبادل الآراء والخبرات حول الآليات والتقنيات التكنولوجية المبتكرة في تطوير القطاع الخدمي الحكومي ليصبح أكثر تميّزاً وكفاءة وعرض مبادرات الهيئة في التحول الرقمي للخدمات أهمها برنامج البيانات المفتوحة، الهادف لبناء منظومة متكاملة تتيح وصول المستخدمين إلى مصادر البيانات الموثوقة بشكل سريع وآمن بما يضمن كفاءة دمج الخدمات الحكومية تحت منصة موحدة. كما تعتبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية «تم» أبرز البرامج الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الخدمات الحكومية، عبر توفير جيل جديد من الخدمات التي تعتمد على الوسائل والأدوات التكنولوجية المبتكرة لتجربة سلسة واستباقية ومخصصة تحقق سعادة المجتمع.

منصة للحوار

وأكدت عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، أهمية تنفيذ أهداف مجلس الإمارات للخدمات الحكومية، وفي مقدمتها إيجاد منصة للحوار بين الحكومات المحلية والاتحادية بما يعزز مستويات التعاون بين مختلف الجهات بما يضمن تطوير الخدمات، وتنفيذ المشاريع والمبادرات المبتكرة الحالية والمستقبلية.

وقالت إن المجلس يعد خطوة مهمة تواكب رؤى وتطلعات قيادة الدولة في ضرورة تعزيز وتطوير الخدمات الحكومية ودراسة أثرها في رفع مستوى سعادة المتعاملين، وضمان استدامة التطوير لتواكب التغيرات العالمية.

سعادة المتعاملين

وقال سالم محمد علي المكسح، مدير عام دائرة الأشغال والزراعة في الفجيرة: إن المجلس يلعب دوراً أساسياً في تعزيز التعاون والشراكة بين الجهات الاتحادية والمحلية لتحقيق استراتيجية دولة الإمارات وضمان استدامة تطوير الخدمات الحكومية المقدمة الهادفة لرفع مستوى سعادة المتعاملين.

رؤية موحدة

وأكد المهندس خالد الشامسي، مدير عام «أم القيوين الذكية»، أهمية دور مجلس الإمارات للخدمات الحكومية في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والعمل وفق رؤية موحدة ترفع من مستوى كفاءة الخدمات ومستوى سعادة المتعاملين في دولة الإمارات، وشدد على حرص حكومة أم القيوين على دعم هذه الجهود بما يسهم في استدامة التميز وتنسيق الجهود لتطوير الاستراتيجيات والمبادرات بما يضمن رفع مستوى الخدمات عالمياً.

جودة الحياة

وأكد محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن مجلس الإمارات للخدمات الحكومية يعكس توجهات القيادة في تعزيز التنسيق والشراكة على المستويين الاتحادي والمحلي ومواءمة المعايير والإجراءات الخاصة بتطوير الخدمات على مستوى الدولة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات وآليات تقديمها، ويعزز ريادة الإمارات وتنافسيتها عالمياً في هذا المجال.

وقال محمد بن طليعة إن المجلس سيعمل على تطوير وصياغة مستقبل الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، بالاعتماد على ما توفره التكنولوجيا الحديثة والبيانات من إمكانيات تطويرية غير مسبوقة، وبناء التوجهات الاستراتيجية والسياسات الداعمة لجهود الجهات الحكومية في الدولة في تقديم خدمات تتجاوز توقعات المتعاملين وتعزز جودة حياتهم.

دعم

من جهته؛ أكد سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، على أهمية دور المجلس في تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية وأن تعمل على تطوير الخدمات الحكومية المقدمة تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال مناقشة آليات تنفيذ المحاور والمبادرات التطويرية التي يعمل المجلس على تنفيذها، والتحديات التي تواجه الجهات الحكومية وإيجاد الحلول، إضافة إلى تفعيل دور المجلس كونه أداة توائم بين استراتيجيات مختلف الجهات الحكومية، وداعماً لجهود تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الدولة، بما يسهم في تحقيق سعادة المتعاملين وتحسين جودة حياتهم.

كفاءة

وثمّنت إيمان السويدي مدير أول مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، دور مجلس الإمارات للخدمات الحكومية في تعزيز التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يضمن تحقيق الأولويات الاستراتيجية للدولة، مؤكدة أن الارتقاء بالخدمات الحكومية يشكل ركيزة أساسية في منهجية عمل الحكومة، لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز فعالية وكفاءة القطاع الحكومي، بما يواكب المستجدات والمتغيرات العالمية في هذا الصدد، ولترسيخ مكانة الدولة الريادية في مجال تطوير الخدمات الحكومية وصولاً إلى تحقيق سعادة المتعاملين.

وقالت السويدي: «ينطوي العمل الحكومي على الابتكار في تقديم الخدمات وترسيخ ثقافة التحسين المستمر للوصول بها إلى آفاق جديدة، إضافة إلى التركيز على إشراك المتعاملين في عملية التحسين والاستماع لاحتياجاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات الحكومية وتوفير تجارب استثنائية تفوق توقعاتهم».

وأضافت: يعكس «مركز نموذج دبي» الالتزام التام لحكومة دبي في توفير مبادرات خلّاقة للارتقاء بخدماتها بالتعاون مع الجهات الحكومية، وإحداث التغيير الإيجابي اللازم بما يضيف أبعاداً غير مسبوقة من التميز والريادة، وتشكيل ملامح مستقبل الخدمات عبر استشراف تطلعات المتعاملين، إضافة إلى تقديم خدمات استباقية تصل للمتعاملين بكفاءة وسرعة أكبر، وإسعاد كافة فئات المجتمع.

تسهيل

ولفت المهندس محمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إلى تركيز المجلس على تسهيل تجربة المتعاملين وإضفاء طابع السهولة والابتكار عند توفير الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين والزوار وقطاع الأعمال في الدولة، مشيداً بالجهود التي تُبذل على المستوى الاتحادي والمحلي لتطوير خدمات حكومية مشتركة تلبي متطلبات المتعاملين وتشركهم في مراحل تصميم الخدمة من البداية بما يتناسب مع احتياجات شرائح المجتمع كافة.

كفاءة

أكد مجلس الإمارات للخدمات الحكومية في اجتماعه الأول أهمية تعزيز الكفاءة الحكومية وتوسيع نطاق البرامج التدريبية لبناء قدرات الموظفين، والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات بالتركيز على المتعامل، ودعم مشاريع الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية، واستعرض التجربة المتميزة لخدمة «باشر أعمالك» التي شارك في تطويرها 54 جهة حكومية وأسهمت في ربط 39 نظاماً اتحادياً ومحلياً لترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

