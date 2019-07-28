مؤسسة زايد الخيرية تتكفل بنفقات 1000 حاج

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

أعلنت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية أمس عن استكمالها تنفيذ برنامج زايد للحج 2019 من خلال إيفاد 1000 حاج للأراضي المقدسة على نفقة المؤسسة ممن تنطبق عليهم الشروط منهم 600 حاج مواطن من داخل الدولة و400 حاج من خارج الدولة.وقال حمد سالم بن كردوس العامري مدير المؤسسة في كلمة ألقاها بالنيابة عنه عبد العزيز الزيدي رئيس قسم البرامج بالمؤسسة: إن نجاح البرنامج الذي انطلق منذ العام 2005 جاءت بفضل من الله ومن ثم بفضل التعاون المثمر الذي نبذله مع الشركاء. وأشاد العامري خلال اللقاء التعريفي للحجاج الذي عقدته المؤسسة بمقرها في أبوظبي أمس بالجهود المخلصة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف التي تقوم بتذليل كافة الصعوبات وتقديم أفضل وأرقى الخدمات في المشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن المؤسسة وضمن برنامج زايد للحج تتولى سنوياً نفقات حج 1000 شخص منهم 600 من داخل الدولة و400 من دول مختلفة من ذوي الدخل المحدود الذين لا يتمكنون من أداء هذه الفريضة حيث تكفلت بنفقات حج أكثر من 14 ألف شخص من داخل الإمارات ومن 98 دولة حول العالم منذ 2005. وأكد أهمية البرنامج الذي يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، – الذي أرسى نهج إيفاد ألف حاج سنوياً من داخل الدولة وخارجها. وأشارت المؤسسة إلى أن شروط التسجيل في البرنامج توجب على المتقدمين أن يكونوا من مواطني الإمارات، ممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وأن لا تقل أعمارهم عن 40 عاماً، وأن يكونوا من ذوي الدخل المحدود، ويتمتعون بالقدرة الصحية والبدنية لأداء مناسك الحج، فضلاً عن ضرورة توفير محرم للسيدات اللاتي تقل أعمارهن عن 45 عاماً.