محمـد بـن زايـد وعبدالله الثـاني: آفـاق جـديدة من التعاون لخدمة مصالح البلدين

المصدر: أبوظبي- وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي يقوم حالياً بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه - في بداية اللقاء الذي جرى في أبوظبي- بزيارة الملك عبدالله الثاني إلى الدولة، والتي تأتي في إطار الحرص على مواصلة تنمية وتعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبدالله الثاني حرصهما على الاستمرار في دعم العلاقات الأخوية بين البلدين وتوثيقها للوصول بها إلى آفاق جديدة من التعاون والعمل المشترك الذي يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين، مشددين على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن مستجدات الأوضاع والتحديات التي تشهدها المنطقة، وذلك في إطار العمل العربي المشترك الذي يعزز أركان الأمن والاستقرار لبلدان المنطقة وشعوبها.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبدالله الثاني- خلال اللقاء- تعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بترسيخ تعاونهما المشترك وتحقيق أهدافهما ورؤاهما المستقبلية وتطلعاتهما إلى مزيد من التقدم والتنمية والازدهار. كما تطرقا إلى الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، والحرص المشترك على مواصلة تنميتها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات. وقال سموه: إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة دائماً على دعم علاقاتها الأخوية مع المملكة الأردنية الهاشمية وتوسيع آفاقها بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز التعاون والعمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة وتداعياتها الخطيرة على أمنها واستقرارها، وفي مقدمتها الإرهاب والعنف والتطرف والتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.

من جانبه أعرب الملك عبدالله الثاني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصه على تعميق العلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وقال الملك عبدالله الثاني في تغريدة عبر «تويتر»: «شعرت اليوم أنني بين أهلي وأسرتي عند لقائي بأخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأبنائه وأحفاده الأحباء. أدعو الله أن يديم الود والمحبة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، كما أدامه بين أسرتينا على مر السنوات».

حضر اللقاء معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وأحمد علي محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية. كما حضر اللقاء من الجانب الأردني أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين والدكتور بشر الخصاونة مستشار ملك الأردن، واللواء الركن يوسف الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة وجمعة العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة.

وكان الملك عبدالله الثاني قد وصل إلى البلاد في وقت سابق أمس، حيث كان في استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى مطار البطين في أبوظبي.