«أمن مواصلات دبي» تخرّج الدفعة الأولى في دورة اللغة الصينية

المصدر: دبي - البيان

قامت إدارة أمن المواصلات بشرطة دبي بتخريج الدفعة الأولى من المشاركين في دورة «تعلم اللغة الصينية» والتي تأتي ضمن خطتها لتعلم عدد من اللغات بمشاركة 64 موظفاً، وذلك في إطار تفعيل آلية الاتصال والتواصل مع مرتادي النقل والمواصلات من متحدثي اللغة الصينية، والإسبانية، والروسية.وقال العقيد عبيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات، إن الدورات تطور من مهارات التواصل لدى الموظفين، بما يساعدهم على أداء مهام عملهم بكفاءة عالية، ونحن سعداء بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي الدورات.