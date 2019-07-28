88.7 ألفاً مؤمن عليهم في صندوق أبوظبي للمعاشات

المصدر: أبوظبي ـ منى خليفة

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كشفت إحصائيات صندوق أبوظبي للمعاشات أن عدد المؤمن عليهم بلغ 88 ألفاً و790 شخصاً، إذ شكلت نسبة الذكور منهم 56% بينما شكلت نسبة النساء 44%، وبلغ عدد المؤمن عليهم الجدد خلال الربع الثاني من العام الجاري 781 مؤمناً عليه جديداً.

وذكر الصندوق في النشرة الإحصائية الصادرة مؤخراً وحصلت «البيان» على نسخة منها، أن القطاع الحكومي يشكل النسبة الأكبر من القوى العاملة المواطنة في الإمارة والمسجلة لدى الصندوق إذ يبلغ عددهم 58.292 الأمر الذي يعكس زيادة التغطية التأمينية للمواطنين في الإمارة، مما يوفر لهم الحياة الكريمة واستدامة مالية بعد التقاعد، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع شبه الحكومي 22.493، بينما بلغ عدد المؤمن في القطاع الخاص 8.005.

وبينت إحصائيات الصندوق أن مجموع جهات العمل التابعة للصندوق بلغت حوالي 1,306 منها جــهات عـــمل حكومية وشبه حكومية وخاصة، كما بلغ متوسط سن الـــمؤمن عليهم 35 سنة، وبلغ عدد متوسط سنوات الخدمة 8 سنوات.

وفي سياق متصل، أشارت الإحصائيات إلى أن أعداد المتقاعدين بلغت 11.728، يمثل الذكور منها 9.457، وتمثل النساء 2.271، فيما تمثل نسبة المتقاعدين الأحياء 69% من إجمالي المتقاعدين، بينما بلغت نسبة المتقاعدين المتوفين 31% من إجمالي المتقاعدين.

وحسب توزيع المتقاعدين على الجهات والقطاعات المختلفة، فقد بلغت أعداد المتقاعدين الجدد خلال الربع الثاني من العام الجاري 173 متقاعداً منهم 182 في القطاع الحكومي، و40 متقاعداً في القطاع شبه الحكومي، و5 متقاعدين في القطاع الخاص.

هذا وسجلت إمارة أبوظــبي أعلى نسبة تقاعد في عدد المـــتقاعدين، إذ وصــلت نسبة المتقاعدين 65%، تليها مدينة العين بنسبة 25%، تليهم الظفرة 6%.

وفيما يخص المستحقين، فلقد بلغ عددهم في الربع الثاني من عام 2019 نحو 9560 مستحقاً، يمثلون 3.496 متقاعداً متوفى، ومن المستحقين 84% إناث و16% ذكور، كما أوضح الصندوق في النشرة الإحصائية أن متوسط سن المستحقين وصل 42 عاماً.

والمستحق وفقاً لقانون رقم (2) لسنة 2000 هو كل شخص من أفراد العائلة يتقرر له نصيب في المعاش التقاعدي بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ويتقاضى المستحق نصيبه في المعاش سواءً كان مواطناً أو غير مواطن.