وفد «مجلس بني ياس» يزور صرح زايد المؤسس

المصدر: أبوظبي - وام

زار وفد من «مجلس بني ياس» يتقدمه خالد بن طناف المنهالي صرح زايد المؤسس في إمارة أبوظبي، كمبادرة مجتمعية وطنية ضمن مبادرات المجلس.

واصطحب أحد أخصائيي الجولات الثقافية لدى الصرح، الوفد في جولة تعرفوا خلالها على السمات الفذة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تجلت بوضوح في رحاب الصرح، وشاهد الوفد خلال الجولة في رحاب الصرح العمل الفني الثلاثي الأبعاد «الثريا» التي تعكس ملامح صوة الشيخ زايد من مختلف الزوايا بطريقة مبتكرة، والتي تتلألأ أشكالها الهندسية بشكل يحاكي نجوم السماء، ويعد أحد الأعمال الفنية الفريدة. كما تعرفوا خلال جولتهم على حب وشغف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للطبيعة والتزامه العميق بالمحافظة على البيئة.