سيف القبيسي يتسلّم عضوية «كلنا شرطة»

المصدر: أبوظبي - البيان

سلّم اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، في مكتبه سيف علي القبيسي رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد بطاقة عضوية «كلنا شرطة» رقم (248)، بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي.

وأكد اللواء المزروعي أن مبادرة «كلنا شرطة» تهدف إلى الارتقاء بقيم السعادة والإيجابية في المجتمع، وتحقيق مزيد من الأمن في إمارة أبوظبي، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة الذي أسهم في تبوؤ شرطة أبوظبي موقعاً متميزاً بين المؤسسات الشرطية العالمية.

وأوضح أن مبادرة «كلنا شرطة» عززت روح التكاتف المجتمعي نحو تحقيق رؤية وأهداف القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الحفاظ على أمن وسعادة مجتمع أبوظبي، لافتاً إلى الحرص على تحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة في الارتقاء بالمنظومة الأمنية.