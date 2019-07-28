مستشفى الرحبة يوفر خدمة استشارات وعلاج النطق

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأ مستشفى الرحبة التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بتوفير خدمة استشارات وعلاج النطق للأطفال والبالغين، وذلك في عيادة النطق.وتقدم عيادة النطق الرعاية لحالات النطق لمراجعي العيادة، بالإضافة لعلاج الحالات المنومة في مختلف أقسام المستشفى الداخلية، إذ توفر العيادة خدمات فحص وتقييم وعلاج النطق والبلع لحالات: اضطراب اللغة الاستباقية التعبيرية، الاضطراب الصوتي، المهارات الاجتماعية، التأتأة، اضطراب الطلاقة، التوحد، اضطراب البلع، اضطرابات الصوت، اضطراب لغة البلوغ، قصور الانتباه وفرط الحركة.