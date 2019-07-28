قنصليتنا في هونغ كونغ تنصح بتجنب لبس الأبيض والأسود

المصدر: دبي - البيان

نصحت القنصلية العامة للإمارات العربية المتحدة في هونغ كونغ مواطني الدولة في الوقت الحالي بأخذ الحيطة وتجنب الأماكن التي تقع بقرب مبانٍ حكومية وخاصة في فترات عطلة الأسبوع، ومتابعة الأخبار وتعليمات السلطات المحلية، وعدم ارتداء ملابس بيضاء وسوداء، وذلك لما لها دلالة في الوقت الحالي. كما دعت المواطنين إلى التواصل معها في الحالات الطارئة على الرقم التالي 0085228661823 أو الاتصال بمركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر الرقم 80044444، وكذلك التسجيل في خدمة تواجدي.