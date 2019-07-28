الإمارات تشارك في المؤتمر الإقليمي لاتحاد المحامين العرب بالقاهرة اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

غادر الدولة خليفة عبدالله بن هويدن أمين سر جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، متوجهاً إلى القاهرة ممثلاً عن الجمعية للمشاركة في أعمال المؤتمر الإقليمي العربي الثالث لاتحاد المحامين العرب، والتي ستبدأ أعمالها اليوم في مقر «جامعة الدول العربية» وتتواصل على مدى يومين متتالين.

وسيشارك ابن هويدن في مختلف أعمال المؤتمر الذي سيسلط الضوء على أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان في ضوء أحكام القانون الدولي، والاتفاقات الدولية المكملة له بوجه عام.

وتحرص جمعية الإمارات للمحامين والقانونين على المشاركة في مختلف المؤتمرات وتبادل الخبرات فضلاً عن عرض أوراق العمل للمحامين الإماراتيين وتمكينــهم من تبادل الخـــبرات المشتركة.