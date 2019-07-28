«الصحة» تتعاون مع «استرازينيكا» لمواكبة العلاجات المستقبلية

المصدر: الشارقة - البيان

قام وفد رفيع من شركة استرازينيكا العالمية بمرافقة الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، بزيارة مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة، بهدف الاطلاع على مرافق المستشفى وأقسامه التخصصية ومستوى الخدمات العلاجية والتشخيصية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات.

واستعرض الدكتور يوسف محمد السركال مع نائب الرئيس التنفيذي العالمي لشركة استرازينيكا ورئيس مركز الابتكار الصحي في مدينة ووشي الصينية ليون وانج، أثناء الجولة على مرافق المستشفى، التخصصات الطبية الحيوية ومستوى الخدمات الصحية الرائدة، المعتمدة على الابتكارات التقنية الرقمية والطبية، باستخدام أحدث الأجهزة والتكنولوجيا الذكية، مشيراً إلى أن المستشفى حقق إضافة نوعية لخدمات الوزارة الصحية برغم حداثة افتتاحه.

ولفت إلى أهمية الزيارة في إطار تعزيز أطر التعاون المشترك بين الوزارة وشركة استرازينيكا وتبادل الزيارات الهادفة لعرض مستجدات الرعاية الصحية عالية الجودة للمرضى ومساراتها المبتكرة، ومواكبة أحدث البروتوكولات العلاجية المستقبلية.

استراتيجية

وأكد الدكتور يوسف السركال أن افتتاح غرفة علاج ربو الأطفال وهي الأولى من نوعها عالمياً، تعتمد على استخدام الواقع الافتراضي والتقنية ثلاثية الأبعاد في مستشفى القاسمي للنساء والأطفال والولادة، في شهر مايو الماضي، يأتي انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، الهادفة لتشجيع الابتكار في مجالات تقديم خدمات صحية وعلاجية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والتقنية الحيوية، إضافة للعمل مع الشركاء الاستراتيجيين على تنمية قطاع الأبحاث الطبية لعلاج الأمراض السائدة.