«الداخلية» و«الإسعاف الوطني» توعيان بالإصابات في الصيف

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية و«الإسعاف الوطني» وضمن حملة التوعية الرئيسية الثانية «وقايتك هدفنا» التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني ببث رسائل تلفزيونية للتوعية بكيفية التعامل مع الإصابات الشائعة في فصل الصيف وذلك ضمن جهود الإسعاف الوطني لإنجاح مبادرة «السلامة في الصيف» المنبثقة وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

وتقدم الرسائل التي تبث عبر حسابات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات الإسعاف الوطني نصائح وإرشادات إسعافية وعلمية تتضمن معلومات حول مجموعة من الإصابات الشائعة التي يتعرض لها الناس في فصل الصيف مثل ضربة الشمس والإجهاد الحراري وحوادث الغرق والتعرض للسعات قنديل البحر عند ارتياد الشواطئ والإصابات الناتجة عن ممارسة الرياضات المائية وقرصات النحل.