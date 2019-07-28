سعيد الطاير يبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع سنغافورة

المصدر: سنغافورة ـ البيان

زار وفد برئاسة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جمهورية سنغافورة، وذلك لتعزيز العلاقات المشتركة وتبادل أفضل التجارب والممارسات العالمية في الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة.

ورافق سعيد محمد الطاير في زيارته، صالح سيف الشرقي، رئيس القسم السياسي والاقتصادي والإعلامي في سفارة الدولة في سنغافورة، وكل من الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس – الطاقة النظيفة والمتنوعة، والدكتور سيف المهيري، نائب الرئيس - البحوث والتطوير، وأحمد عبدالله، مدير أول - الاتصال الخارجي، عدد من مسؤولي الهيئة. وزار والوفد المرافق المعهد الوطني لبحوث الطاقة الشمسية في سنغافورة، التابع لجامعة سنغافورة الوطنية.