«همة» تبدأ استلام طلبات عضوية الجمعية من أمهات أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

بدأت لجنة العضوية والتطوع في جمعية أمهات أصحاب الهمم (همة) استلام طلبات العضوية من أمهات أصحاب الهمم عن طريق موقعها الإلكتروني www.hemmah.ae.

وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: إن الجمعية تفتح باب التسجيل للاشتراك في عضويتها لجميع أمهات أصحاب الهمم من مواطنين ومقيمين وتدعوهن للتقدم للعضوية للمشاركة والاستفادة من مبادرات ونشاطات الجمعية التي سيعلن عنها قريباً.

وذكرت أنه لا يوجد موعد لانتهاء التسجيل وسيكون مستمراً على مدار العام حسب الشروط المحددة للعضوية، وسيتم إبلاغ المتقدمة بالموافقة على طلبها بعد موافقة لجنة العضوية والتطوع، حيث تصدر لها بطاقة عضوية بعد استيفاء رسوم العضوية الرمزية.

وأشارت الفلاسي إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وجهت بإنشاء جمعية أمهات أصحاب الهمم (همة) انطلاقاً من اهتمامها الكبير بهذه الفئة من المجتمع والأخذ بأيديهم ليكونوا عنصراً فاعلاً من أجل سرعة اندماجهم فيه وممارسة حقهم في المشاركة بمسيرة التنمية في البلاد.

وأوضحت أن سمو «أم الإمارات» تساند أمهات أصحاب الهمم وتمنحهن الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات بينهن، وخلق قناة تواصل فعّال بينهن وبين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إضافة إلى عقد الندوات وورش التدريب بغية رفع مستوى الوعي لديهن والقيام بواجبهن للمشاركة في مسيرة التنمية في البلاد.