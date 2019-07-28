استعراض تطوير مركز القوز لتحفيظ القرآن

المصدر: دبي ـ البيان

تفقد المهندس خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة جمعية دار البر مركز القوز لتحفيظ القرآن الكريم، التابع للجمعية، بمنطقة القوز في دبي.

وقال المزروعي: إن الهدف من الزيارة الاطلاع عن قرب على أوضاع المركز القرآني، وبحث خطط تطويره، والارتقاء بأدائه وخدماته، الموجهة للمجتمع، ممثلاً بشريحة الراغبين بحفظ كتاب الله، عز وجل، من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، ذكوراً وإناثاً.

وكان عبد العزيز الكمالي، مدير مركز القوز لتحفيظ القرآن الكريم، في مقدمة مستقبلي رئيس جمعية «دار البر»، الذي كرم أحد حفظة القرآن من طلبة المركز، إثر حصوله على نتائج عالية وتصنيفه ضمن أوائل الثانوية العامة في دولة الإمارات.