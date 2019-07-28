تحقيق أمنيات 5 أطفال مرضى

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية»، وبالتعاون مع بلدية دبي، من تحقيق أمنيات 5 أطفال من المصابين بأمراض خطيرة مثل السكري من الدرجة الأولى، والفشل الكلوي وغيرها، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 ـ 16 عاماً.

واستقبلت مريم بن فهد، رئيس فريق الريم النسائي ببلدية دبي مع أفراد فريق عملها، الأطفال مع عائلاتهم والترحيب بهم في الصالة المُخصّصة للاحتفالات في بلدية دبي، وذلك بحضور سمر الصيداوي، مديرة مكتب مؤسسة «تحقيق أمنية» في دبي.

وغمرت السعادة قلوب الأطفال، وتمّ تحقيق أمنياتهم بالحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية الحديثة.