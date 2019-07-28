مؤسسة التنمية الأسرية تنظم عصفاً ذهنياً حول الذكاء المجتمعي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية ورشة عصف ذهني بعنوان «الأسرة والذكاء المجتمعي» ضمن برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، وذلك في المقر الرئيس للمؤسسة بمنطقة المشرف.

حضر الورشة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية وعدد كبير من ممثلي المؤسسات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين بالإضافة إلى عدد من المختصين والخبراء في المجال الاجتماعي، والذين طرحوا مجموعة من النقاشات والنقاط المهمة، التي تصب في خدمة المجتمع وتعزز استقراره وتماسكه وتلاحمه.

وهدفت الورشة إلى وضع تصور لمنصة اجتماعية تسهم في ترسيخ مفهوم الذكاء المجتمعي لدى أفراد المجتمع لتعزيز التلاحم المجتمعي، ومن خلالها يتم التعريف بالخدمات الحكومية الجديدة والمطورة الموجهة لكل أفراد الأسرة وتسهيل عملية الوصول لها.

وأدارت الورشة عوشة السويدي مطور رئيسي أول جوائز مؤسسية في مؤسسة التنمية الأسرية ومدير مشروع برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، وطرحت الورشة من خلال جلسات العصف الذهني جملة من المحاور أهمها الذكاء الاجتماعي، الابتكار والإبداع في تقديم الخدمات للأسرة والمجتمع، آلية تنفيذ العمل، ودور الجهات الحكومية في ترجمة الأهداف، كما تم تنفيذ عدد من تمارين العصف الذهني بطرق إبداعية ومبتكرة.