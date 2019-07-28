420 ألف درهم جوائز مسابقات «ليوا عجمان للرطب 2019»

المصدر: عجمان ـ البيان

كشفت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن تفاصيل مسابقات مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2019 وعن شروط المشاركة في هذه المسابقات التي تصل قيمة جوائزها إلى نحو 420 ألف درهم سيتم توزيعها على نحو 90 فائزاً وفائزة في مختلف الفئات والمسابقات.

واعتمدت الدائرة أربع مسابقات أساسية تشرف عليها لجنة تحكيم يومياً ضمن فئات ومناطق جغرافية مختلفة من أهمها مسابقة مزاينة الرطب التي تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق جغرافية رئيسية هي إمارة عجمان، والمناطق الشمالية، وباقي المناطق، وشملت هذه الجائزة عدة فئات بحسب أنواع التمور الأكثر شهرة في دولة الإمارات وهي بومعان، وخضري، والشيشي، وخلاص، والنخبة، وفرض، والبرحي، وخنيزي، ولولو.

وكشفت الدائرة عن مسابقة العسل التي تعتبر من المسابقات الجديدة التي تم اعتمادها لأول مرة في المهرجان، حيث تم تخصيص نحو 40 ألف درهم سيتم توزيعها على 12 فائزاً وفائزة على مدى أيام المهرجان، بينما تضمنت مسابقة الحمضيات والفواكه أربع فئات هي سلة الليمون، وسلة المانجو، وسلة اللوز، وسلة الحمضيات، بالإضافة إلى مسابقة الطبخ الذي شملت فئات الطبخ الشعبي والطبخ المعاصر.

وقال سعود الجسمي، مدير قسم الفعاليات في دائرة التنمية السياحية في عجمان: «حرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على تنويع الفعاليات والبرامج المقدمة خلال المهرجان، لتتناسب مع جميع احتياجات الجمهور والزوار، حيث تم تنظيم مسابقات يومية متنوعة، إضافة إلى فعاليات تراثية بخلاف السوق الشعبي الذي يضم مجموعة من الصناعات اليدوية المتميّزة التي اشتهرت بها المنطقة».