"مسافر".. رعاية صحيّة متميّزة للمواطنين خارج الإمارات

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

يعد برنامج «مسافر» من أهم برامج التأمين التي يمكن لمواطني الدولة الاستفادة منها، خاصة مع بدء موسم الصيف وزيادة أعداد المواطنين الذين يسافرون إلى خارج الدولة.

ويوفر البرنامج تغطية تأمينية سنوياً تصل إلى 500 ألف درهم للشخص، علاوة على نظام الدفع المباشر للفواتير التي تزيد قيمتها على 10 آلاف درهم، إضافة إلى توفير إقامة مرافق واحد مع المواطنين الذين تقع لهم حالات الطوارئ الصحية في الخارج.

ويتيح البرنامج توفير وثيقتي تأمين صحي في حالات الطوارئ الطبية، الوثيقة الأولى للبالغين من 19 عاماً إلى 99 بقيمة 399 درهماً، والوثيقة الثانية لأقل من 18 سنة وقيمتها 250 درهماً ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

وثيقة «مسافر» مدتها عام كامل وغير محددة بعدد مرات استخدام طالما كانت سارية خلال المدد المحددة من تاريخ إصدارها، علاوة على أنها تصدر ويتم تفعيلها خلال 48 ساعة من التقديم عليها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويمكن شراء التأمين داخل الدولة أو أثناء السفر وتوفر الخدمة مركز اتصال متاح على مدار الساعة طوال أيام العام، ويتميز البرنامج بسهولة آلية التسجيل عبر الإنترنت.

حالات واستثناءات

ويغطي برنامج «مسافر» بنسبة 100% علاج حالات الطوارئ الطبية داخل المستشفى والتي تشمل العلاج داخل المستشفى والعلاج ليوم واحد (غرفة خاصة)، والإقامة في المستشفى والخدمات، بالإضافة إلى أتعاب الاستشاري والجراح وطبيب التخدير، أما خدمات الإسعاف في حالات الطوارئ الطبية فقط مع مراعاة الاستثناءات القياسية. كما يغطي وبنسبة 100% إقامة المرافق للشخص المشمول بالتغطية في حالات الضرورة الطبية وبناء على توصية من الطبيب المعالج وبحد أقصى 300 درهم لليوم الواحد، وخدمة الإخلاء الطبي.

كما تشمل التغطية العلاج الطبيعي، والخدمات التشخيصية للعلاجات الخاصة بالأسنان واللثة، بالإضافة إلى وسائل المساعدة للسمع والرؤية وتصحيح الرؤية بواسطة العمليات الجراحية والليزر وكلها مغطاة في الحالات الطبية الطارئة فقط وبنسبة 100%.

ويغطي البرنامج وبنسبة 100% علاج حالات الطوارئ في العيادات الخارجية والتي تشمل استشارة الطبيب والتشخيص، بالإضافة إلى عمل الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي والتنظير وغيرها، وإجراء الفحوصات المخبرية والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي المحوري والتنظير بالإضافة إلى تغطية الأدوية والعقاقير.

كما يغطي وبنسبة 100%إعادة جثمان المتوفى المشمول بالتأمين إلى وطنه، وتكون التغطية بمبلغ 10000 درهم. وأظهرت الإحصائيات تزايد أعداد المواطنين الذين يسافرون إلى خارج الدولة سنوياً.

حلول مبتكرة

برنامج «مسافر» مخصص لمواطني دولة الإمارات فقط ويهدف إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في دعم أبناء الإمارات، وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية، وتقديم خدمات علاجية بمستويات عالمية. ويعتبر البرنامج فريداً من نوعه في المنطقة وعلى مستوى العالم، إذ يوفر لمواطني الدولة الدعم والرعاية الصحية لجميع أفراد الأسرة، خلال وجودهم خارج الدولة، من خلال تغطية التكاليف غير المتوقعة نتيجة حدوث أي طارئ طبي.