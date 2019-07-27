"لينكد إن" تقدم ورشة عمل في نادي دبي للصحافة حول أفضل الممارسات

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار الدورة الثانية من "البرنامج الإعلامي الوطني للشباب" الذي ينظمه نادي دبي للصحافة بالشراكة مع مؤسسة "وطني الإمارات" وبدعم نحو 40 مؤسسة إعلامية وأكاديمية محلية وعربية عاملة في الدولة، عقدت " لينكد إن" ورشة عمل حول تعلم أفضل الممارسات لتعزيز الحضور على منصة لينكد إن وبناء مسار وظيفي بشكل احترافي، وذلك بهدف تعريف المنتسبين على الأدوات العملية المتاحة لبناء حضورهم الإعلامي والترويج لأنفسهم والاستفادة من الحضور الواسع للمنصة لطرح أفكارهم البناءة.

من ناحيته أعرب مروان النمر، مدير القطاع العام في "لينكد إن" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن اعتزازه بالتعاون عبر المقر الإقليمي للشركة في دبي مع نادي دبي للصحافة في تقديم هذه الورشة وقال: "نحن سعداء بهذا التعاون الذي يعكس اهتمامنا المشترك بهذه الفئة الواعدة، ونتطلع إلى أن يستفيد الشباب الإماراتي من منصتنا للدخول إلى عالم من الفرص غير المحدودة، لا لإيجاد الوظائف فحسب؛ بل أيضاً ليكونوا جزءاً من الحراك الذي تشهده الأسواق عبر نشاط الأفراد والمؤسسات على المنصة وأيضا من خلال النقاشات ضمن المجتمعات المتخصصة والعلاقات المهنية الاحترافية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وثمن النمر هذه المبادرة وقال: "هناك الكثير من التساؤلات المهنية التي يمكن لمستخدم لينكد إن الإجابة عليها من خلال التفاعل بشكل محترف؛ والأهم من ذلك وتحديداً بالنسبة للشباب المقبلين على العمل الصحفي، فإن المنصة توفر مصدراً غنياً للمعلومات والبيانات"، داعياً متابعي نشاطات النادي إلى تعظيم استفادتهم من منصة لينكد إن على المستويين المهني والشخصي، وأن يقبلوا على متابعة الحسابات المتميزة التي تعمل في مجالهم والاستفادة من تجاربهم ومحاولة محاكاتها بطريقة تسهم بتطوير مسارهم الوظيفي ومستقبلهم المهني.

وفي هذه المناسبة، قالت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة: "تربطنا مع لينكد إن علاقات تعاون وثيقة، نهدف من خلالها لتعزيز فرص منتسبي البرنامج الإعلامي الوطني للشباب، ولا سيما أن المتغيرات السريعة في قطاع الإعلام العالمي وتطور تقنيات الاتصال إلى جانب التأثير الكبير الذي أحدثته شبكات التواصل الاجتماعي في مجال الاتصال والعمل الإعلامي، يتطلب فكر وأدوات جديدة تواكب التحولات الراهنة والاستعداد لمتطلبات المستقبل، مؤكدة حرص النادي على صقل مهارات الصحافيين وتوثيق معرفة طلبة الإعلام بأفضل الممارسات في مجال تخصصهم.



وأضافت بوحميد أن نادي دبي للصحافة بالتعاون مع شركائه في المنطقة والعالم يعمل كمنصة متكاملة لتوفير الخدمات الداعمة لقطاع الإعلام واستشراف مستقبل القطاع بكافة روافده على المستويين المحلي والعربي، وتلبية الاحتياجات الاحترافية للإعلاميين من خلال العديد من المشاريع والأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي على مدار العام.

من جهته، أكد ضرار بالهول الفلاسي، المدير العام لمؤسسة وطني الإمارات، أن "البرنامج الإعلامي الوطني للشباب" أحدث فارقاً إيجابياً في العمل الإعلامي الإماراتي، عبر تدريب الكوادر الوطنية، وإعداد جيل وطني من الإعلاميين الشباب القادرين على تحقيق الريادة والتعاطي بكفاءة مع المستجدات في المجالات الإعلامية كافة، بما فيها تلك المجالات أو التخصصات المتوقع ظهورها مستقبلاً، مؤكداً اعتزاز مؤسسة "وطني" للشراكة مع نادي دبي للصحافة وبلوغ البرنامج هذه المرحلة المهمة من انجاز أهدافه.

وتُعدُّ دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أكثر الدول على مستوى العالم تواصلاً على منصة "لينكد إن"، في حين وصل عدد المنتسبين إلى الشبكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤخراً إلى أكثر من 25 مليون عضو، بما لدولة الإمارات من ثقل استراتيجي كمركز اقتصادي عالمي وعضو مؤثر في المجتمع الدولي له مكانته المرموقة على المستوى العالمي.

يُذكر أن موقع "لينكد إن" يُعدُّ من أكبر المواقع في العالم من ناحية عدد الأعضاء والمستخدمين كشبكة تواصل مهنية وقاعدة للبيانات بين الشركات وموظفي قطاع الأعمال والجهات الحكومية، وكذلك لأغراض التسويق والإعلانات في جميع المجالات، إذ يصل عدد أعضاء الشبكة على المستوى العالمي إلى ما يقارب الــ 610 ملايين شخص موزعين على أكثر من 200 دولة حول العالم.