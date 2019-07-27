محمد بن زايد يستقبل ملك الأردن ويبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الذي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه - في بداية اللقاء الذي جرى في أبوظبي – بزيارة جلالة الملك عبدالله إلى الدولة والتي تأتي في إطار الحرص على مواصلة تنمية وتعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين .

وبحث سموه وجلالة الملك عبدالله الثاني ــ خلال اللقاء ــ تعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بترسيخ تعاونهما المشترك وتحقيق أهدافهما ورؤاهما المستقبلية وتطلعاتهما إلى مزيد من التقدم والتنمية والازدهار.

كما تطرقا إلى الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والحرص المشترك على مواصلة تنميتها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حريصة دائما على دعم علاقاتها الأخوية مع المملكة الأردنية الهاشمية وتوسيع آفاقها بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز التعاون والعمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة وتداعياتها الخطيرة على أمنها واستقرارها وفي مقدمتها الإرهاب والعنف والتطرف والتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.

من جانبه أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصه على تعميق العلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجلالة الملك عبدالله الثاني في ختام لقائهما .. حرصهما على الاستمرار في دعم العلاقات الأخوية بين البلدين وتوثيقها للوصول بها الى آفاق جديدة من التعاون والعمل المشترك الذي يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين .. مشددين على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن مستجدات الأوضاع والتحديات التي تشهدها المنطقة وذلك في إطار العمل العربي المشترك الذي يعزز أركان الأمن والاستقرار لبلدان المنطقة وشعوبها.

حضر اللقاء .. معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة أحمد علي محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

كما حضر اللقاء من الجانب الأردني معالي أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين ومعالي الدكتور بشر الخصاونة مستشار ملك الأردن واللواء الركن يوسف الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة وسعادة جمعة العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وصل إلى البلاد في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله مطار البطين في أبوظبي.

