تعرف على مواعيد وأسعار تذاكر خدمة النقل البحري بين دبي والشارقة

المصدر: البيان الإلكتروني

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم (السبت) خدمة النقل البحري عبر الفيري بين إمارتي دبي والشارقة بين محطتي الغبيبة ومربى الأحياء المائية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وتعد هذه أول خدمة للنقل البحري بين دبي والإمارات الأخرى.



أسعار التذاكر



وتبلغ أسعار التذاكر 15 درهماً للاتجاه الواحد في الدرجة الفضية، و25 درهماً في الدرجة الذهبية، وستكون التعرفة مجاناً لأصحاب الهمم والأطفال دون خمس سنوات، فضلاً عن توفر خدمة "الواي فاي" مجاناً للركاب.

مواعيد الرحلات

وتقدر مدة الرحلة بين محطتي الغبيبة ومربى الأحياء المائية بنحو 35 دقيقة، وسيكون زمن تقاطر الرحلات كل 30 دقيقة في أوقات الذروة الصباحية (من الساعة 5 إلى 9) والمسائية (من الساعة 4 إلى 8:30) من السبت إلى الخميس، وكل ساعة ونصف الساعة في الأوقات العادية، وستنطلق الرحلة الأولى من دبي الساعة 5:15 صباحاً، والرحلة الأخيرة في الساعة 8 مساءً، فيما تنطلق الرحلة الأولى من الشارقة الساعة 5 صباحاً، والأخيرة الساعة 7:30 مساءً.

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