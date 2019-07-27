أكثر من مليوني مسافر صيني عبر منافذ دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن اجمالي عدد حركات الدخول والخروج للمسافرين الصينيين في دبي منذ العام الماضي حتى النصف الأول من عام 2019 الى مليونين و849ألف و554 مسافر، مضيفاً سعادته إن دولة الامارات العربية المتحدة تعتبر وجهة مميزة بالنسبة للسائح الصيني بما تتمتع به الدولة من مقومات جذب سياحية فهي تجمع بين الأصالة والحداثة، كما وأولت للسائح الصيني أهمية خاصة ووفرت له كل مقومات الإقامة الكريمة.

وقال اللواء محمد المري، نعمل في إقامة دبي وفق أفضل الممارسات المطبقة لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين من جمهورية الصين الشعبية وذلك لدعم تطلعات الدولة بتعزيز وتقوية العلاقات فيما بينها وبين جمهورية الصين في جميع المجالات، مما يسهم ذلك في نمو أعداد السياح الصينين الى الإمارات وزيادة معدلات الاستثمار الاقتصادي المتبادل بين البلدين.

وأكد اللواء المري ،أن إقامة دبي حريصة على ترجمة توجهات القيادة الرشيدة في أن تكون مدينة دبي مدينة السعادة والأمن والاطمئنان لكل مسافر، مضيفاً أن موظفي مأموري الجوازات في منافذ دبي هم واجهة لاستقبال الزوار والمواطنين والمقيمين و الواجهة الحضارية التي تعطي الانطباع الأول عن المكان وتحمل ثقافة الهوية الوطنية أمام المتعامل الخارجي، ومن أجل هذا عملت الإدارة على تيسير التواصل مع مختلف المسافرين وإسعادهم فأهلت مجموعة كبيرة من مأموري الجوازات في المنافذ للتحدث بلغات مختلفة ومنها الصينية والفرنسية والبرتغالية وغيرها وتطوير مهارات الاتصال والتواصل لديهم ليتمكنوا من التعامل مع كافة المسافرين على حد سواء ومساعدتهم على تسهيل إجراءاتهم والإجابة على جميع استفساراتهم".