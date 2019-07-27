شرطة أبوظبي تنفذ ثلاث دورات تخصصية في أمن المطارات

المصدر: أبوظبي- البيان

نفذ معهد تدريب أمن المنافذ بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات في قطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي ثلاث دورات تخصصية أمنية في المطارات، وهي: دورة مشرفي أمن الطيران بمشاركة 33 منتسباً، ودورة أمن المطارات التأسيسية بمشاركة 30 منتسباً، ودورة إدارة الأزمات في المطارات لـ«9 منتسبين» من الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.

وجرى تخريج المشاركين في حفل أقيم، بحضور العقيد سالم سعيد العامري، نائب مدير مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات للشؤون الإدارية، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على رفع كفاءة منتسبيها وتأهيلهم، وتعزيز قدراتهم الوظيفية، واكتساب خبرات جديدة، وفق أرقى المعايير العالمية في مجال العمل الشرطي.