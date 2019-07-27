تأهيل 40 أسرة إماراتية منتجة في «الخياطة والتصميم»

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع هيئة آل مكتوم الخيرية، مبادرة تنموية تدعم استدامة مشاريع الأسر الإماراتية المنتجة، وذلك في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية بين الوزارة وشركائها، وترسيخ دورها في دعم مختلف فئات المجتمع من خلال المبادرات والمشاريع المشتركة التي تحقق مفهوم التنمية الاجتماعية المستدامة.

وحول هذا الشأن، قالت عفراء بوحميد مدير إدارة برامج الأسر المنتجة بالوزارة، إن المبادرة المشتركة بين الوزارة وهيئة آل مكتوم الخيرية، تقوم على تنفيذ عدد من الورش في نادي سيدات الشارقة - فرع خورفكان، لـ40 أسرة إماراتية منتجة خلال العام الحالي 2019، على مدى أربعة أشهر بواقع 720 ساعة تدريبية، يتم خلالها تأهيل المشاركات وتدريبهن على مهارات الخياطة والتصميم، لتمكينهن من استغلال أوقات الفراغ، والبدء بمشروع يدعم اقتصاد الأسرة ويكون مصدر دخل إضافي لها.

وأضافت: نهدف من خلال المبادرة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية بين الوزارة وشركائها التي بدورها تدعم مفهوم التنمية المستدامة، سعياً لتمكين مختلف فئات المجتمع من تأدية دورهم في بناء وتحقيق نهضة المجتمع، من خلال استغلال قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية في جوانب ومهارات عدة.

وأشارت عفراء بوحميد إلى أنه سيتم منح الأسر المسجّلة في الورش، مكينات الخياطة ومستلزماتها، وسيتم متابعة أدائهم، ومن ثم التسويق لمنتجاتهم عبر منافذ الوزارة التسويقية البالغ عددها 6 المنتشرة في جميع إمارات ومناطق الدولة.