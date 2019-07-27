مبنى «كهرباء دبي» الرئيس يحصل على جائزة «إنسايت» العالمية لإدارة الطاقة

المصدر: دبي ـ البيان

حصل مبنى هيئة كهرباء ومياه دبي الرئيس على جائزة «إنسايت» العالمية لإدارة الطاقة 2019 من اللجنة الوزارية العالمية للطاقة النظيفة، والتي تعد منتدى عالمياً رفيع المستوى تتمثل رسالته في الترويج للسياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وتعد الجائزة جزءاً من برنامج جوائز اللجنة الوزارية العالمية للطاقة النظيفة للريادة في إدارة الطاقة والذي تديره مجموعة عمل إدارة الطاقة التابعة للجنة، والتي تضم ممثلين عن العديد من الدول حول العالم. وقد قدمت الهيئة دراسة حالة متميزة توضح تجربتها في تطوير نظام لإدارة الطاقة لمبناها الرئيس وفق معايير شهادة الأيزو (50001:2011) العالمية لإدارة الطاقة.

حيث نجحت الهيئة في توفير أكثر من877 جيجا جول من الطاقة، بما يعادل 243,850 كيلووات ساعة، والحد من انبعاث أكثر من 105 أطنان من ثاني أكسيد الكربون في عام 2017 مقارنة بعام 2014.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نسعى إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ الاستدامة التي تشكل أساس التحول نحو الاقتصاد الأخضر في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر .

وأن تكون الإمارة في المرتبة الأولى عالمياً بين المدن الأقل في البصمة الكربونية، واستراتيجية إدارة الطلب للحد من استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول 2030، واستراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية لتقليل الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021».

وأضاف: «يسعدنا حصول مبنى الهيئة الرئيس على هذه الشهادة المرموقة في إدارة الطاقة، حيث نسعى دائماً إلى أن تكون الهيئة من المؤسسات الحكومية الرائدة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها، بما يدعم رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، ورؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة».

تأهيل

أكد المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز أن عملية إعادة تأهيل المبنى الرئيسي لإدارة الطاقة بشكل أفضل تضمنت تغيير أنظمة تكييف الهواء بأخرى تعتمد على الماء المبرد، وتركيب أنظمة إضاءة موفرة للطاقة، إضافة إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية والتوعوية للموظفين حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.