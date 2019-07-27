473.5 ألف زيارة وجولة تفتيشية لبلدية دبي في النصف الأول

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

نفذت بلدية دبي 473 ألفاً و576 زيارة ميدانية فنية وجولة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري من قبل مهندسي المناطق التفتيشية للرقابة على المباني القائمة واستعمالاتها.

وقال عبدالله الشيزاوي مدير إدارة رقابة البناء في بلدية دبي لـ"البيان" بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية الفنية على مواقع البناء خلال النصف الأول من 2019، حوالي 64 ألفاً و862 زيارة، مشيراً إلى أن أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال هذه الفترة تتمثل في تشييد الإضافات أو التعديل بدون ترخيص كإنشاء الغرف والحمامات والمطابخ أو إنشاء الجدران والفواصل داخل المباني.

إضافة إلى مخالفات الاستعمالات المصرح بها تخطيطياً أو المخططات المعتمدة. أما أبرز المخالفات في مواقع البناء فتتمثل في مخالفات الضجيج والإزعاج في مواقع البناء وتجاوزها للمستوى المصرح به ومخالفات متعلقة بمتطلبات الأمن والسلامة في مواقع البناء.

نظام إلكتروني

وأوضح الشيزاوي أنه في إطار الجهود التي تبذلها إدارة رقابة البناء ببلدية دبي لتطوير قطاع البناء بتطبيق أعلى المعايير العالمية للمواصفات والمقاييس وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة في مواقع البناء بالإمارة، تقوم البلدية بالرقابة على مواقع البناء في الإمارة من خلال نظام الرقابة الإلكتروني على مواقع البناء المشترك بين بلدية دبي ومتعامليها من فئة "المقاولين، الاستشاريين، مقاولي الباطن، الموردين".

والذي يمتاز بشموليته وتوفير قاعدة بيانات مشتركة وكبيرة عززت من الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص والعديد من الدوائر الحكومية بالإمارة.

ومن خلال شاشة تفاعلية رقابية واحدة للتدقيق الفني الهندسي على كافة بنود ومراحل البناء ابتداءً من تجهيز الموقع وصولاً إلى مرحلة الإنجاز والتحقق من مطابقتها للأصول والمواصفات الهندسية ومتطلبات المباني الخضراء وإصدار التوجيهات اللازمة آلياً ومتابعتها ميدانياً لحين تصحيح الأوضاع المخالفة لضمان جودة وسلامة الأعمال المنجزة واستدامتها.

وتابع: ساهم هذا النظام في اختصار الوقت والجهد لجميع الأطراف المسؤولة عن صناعة البناء بالإمارة من خلال فتح عدة قنوات اتصال وتواصل فعال وفوري وعلى مدار الساعة ودون الحاجة إلى زيارة أي من مراكز البلدية بما فيها "الرسائل العامة والنصية والفيديو كونفرنس وإشعارات تتبع حالة المعاملات"، وأخذ التغذية الراجعة لتلبية احتياجات وتوقعات المتعاملين على مدار الساعة وتوفير خدمات وحلول ذكية ومتكاملة وتعزيز التنافسية المحلية والدولية وتحقيق مراكز متقدمة.

معايير

وقال الشيزاوي تطبق بلدية دبي مجموعة من المعايير والمواصفات والمقاييس لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان والسلامة والصحة ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية في قطاع التشييد والبناء لبناء مدينة سعيدة ومستدامة ونذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر:

لائحة شروط ومواصفات مواد البناء، وشروط ومواصفات المباني الخضراء، وكود دبي للبيئة المؤهلة، ودليل ممارسة السلامة في أعمال الإنشاءات وتم نشر تلك المعايير والمواصفات عبر موقع البلدية الإلكتروني.