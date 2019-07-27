1.3 مليون مكالمة تعاملت معها «999» خلال الربع الثاني من 2019

المصدر: دبي ـ البيان

تلقى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، على هاتف النجدة 999 في الربع الثاني من العام الجاري، مليوناً و313 ألفاً و372 مكالمة، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوانٍ مليوناً و302 ألف و659 مكالمة، ليحقق المركز بذلك نسبة 97% في مؤشر الاستجابة على المكالمات الطارئة خلال 10 ثوانٍ.

بينما تلقى المركز بنفس الفترة من العام الماضي، مليوناً و110 آلاف و895 مكالمة، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوان مليوناً و89 ألفاً و104 مكالمات.

نتائج

جاء ذلك خلال اطلاع اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على نتائج تقييم الإدارة العامة للعمليات خلال الربع الثاني من العام الجاري، في اجتماع ترأسه بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات.

واللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واللواء المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات، وعدد من مديري الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة والضباط والأفراد.

وتطرق الاجتماع للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وآخر المستجدات، ونتائج تنفيذ قرارات اجتماع التقييم السابق، وتقييم مؤشر عمل الدوريات، وزمن الوصول إلى الحوادث.

كما واطلع اللواء عبد الله خليفة المري على إحصائيات المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال (901)، حيث وصل عدد المكالمات الواردة إلى المركز في الربع الثاني من العام الجاري، 115 ألفاً و881 مكالمة هاتفية.

فيما وصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 20 ثانية، 105 آلاف و215 مكالمة، مقابل 92 ألفاً و549 مكالمة هاتفية في الربع الثاني من العام الماضي، ووصل عدد المكالمات التي رد عليها في غضون 20 ثانية و78 ألفاً و423 مكالمة..

متابعة

تأتي الاجتماعات لمتابعة تنفيذ منهجية متكاملة لتقييم نتائج الإدارات العامة ربع السنوية، مما يعطي فرصة وإمكانية للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارات، كل حسب اختصاصه، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية، وتساهم في إدخال العديد من الخطط التطويرية للوقوف على مدى نجاح تلك الخطط من واقع تلك الأهداف المحققة