محمد بن زايد وجوكو ويدودو يؤكـدان التزامـــهما بزيادة التعاون بين الإمارات وإندونيسيا

المصدر: جاكرتا- وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا موقفهما والتزامهما في تعزيز التنمية المستدامة والعادلة التي تغذي السلام والاستقرار.

ورحبا بإبرام اتفاقيات تعزز الحماية المتبادلة للاستثمارات والتعاون الصناعي والسياحي والثقافي. جاء ذلك في البيان المشترك بشأن تعزيز العلاقات بين الإمارات وإندونيسيا، والذي صدر أثناء زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية إندونيسيا.

وفي ما يلي نص البيان: « بدعوة من رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة إلى إندونيسيا في 24 يوليو 2019..

وبهذه المناسبة، عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والرئيس جوكو ويدودو اجتماعاً في قصر الرئاسة في (بوغور) في 24 يوليو 2019.وشكّلت الزيارة مرحلة تاريخية مهمة في علاقات الصداقة الأخوية الراسخة والتعاون الثنائي بين البلدين، وهي علاقات قامت على الروابط التاريخية الوثيقة والمبادئ المشتركة والمصالح المتبادلة واحترام سيادة وسلامة أراضي كلتا الدولتين، إلى جانب الطموح المشترك للسلام والاستقرار والازدهار الدولي.

محادثات

خلال الزيارة، أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والرئيس جوكو ويدودو محادثات ودية ومثمرة وبناءة، كما تبادلا الآراء بصورة متعمقة، ما أفضى إلى توافق مهم في وجهات النظر وعزم على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجموعة واسعة من القضايا.

وأكد سموه والرئيس جوكو ويدودو التزامهما بزيادة التعاون بين جمهورية إندونيسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، مستفيدين من الفرص الهائلة للتعاون الاقتصادي والتنموي، وكذلك تعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل بين شعبي البلدين.

توقيع

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وفي هذا الصدد، رحبا بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات في القطاع الاقتصادي، ولا سيما اتفاقية التعزيز والحماية المتبادلة للاستثمارات، فضلاً عن تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، الأمر الذي من شأنه أن يعزز تسهيل الاستثمار والتجارة وغيرهما من أشكال التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ركز الجانبان بشكل خاص على التعاون في قطاع الطاقة، بما يشمل النفط والغاز، وكذلك الطاقة المتجددة.. ورحبا بالاتفاق المبرم بين شركة ( بي تي بيرتامينا ) وشركة بترول أبوظبي الوطنية ( أدنوك ) بشأن إقامة شراكة شاملة، تغطي التعاون في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وكذلك في مجال التكرير والبتروكيماويات من شأنها تحقيق التآزر بين الشركتين الحكوميتين..

كما رحب الجانبان باتفاقية التعاون بين كلّ من شركة ( بي تي شاندرا آسري ) وشركة بترول أبوظبي الوطنية ( أدنوك ) وشركة ( أو إم في ) بشأن تطوير مجمع تكسير النافتا والبتروكيماويات..

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس جوكو ويدودو عن التزامهما المتبادل بالدفع نحو تحقيق تعاون آخر في تطوير البنية التحتية في إندونيسيا، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر الموانئ البحرية والمطارات ومحطات الحاويات والمناطق الصناعية.

ورحبا بالتعاون بين مجموعة ( بي تي بيلابوهان إندونيسيا ماسبيون) وشركة موانئ دبي العالمية لتطوير وتشغيل محطة ( ماسبيون للحاويات) في (غريسيك) بقيمة محتملة تبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي.

استثمار

وأكد الجانبان الحاجة إلى إقامة تعاون استثماري لتطوير الوجهات السياحية الجديدة بإندونيسيا، بما في ذلك منطقة ( مانداليكا )،كما أعربا عن دعمهما لمصالح شركات البناء المملوكة للدولة في إندونيسيا لتوسيع مشاركتها في تطوير مشاريع البنية التحتية والبناء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأبدى الطرفان عزمهما المشترك على التعاون في مجال تعزيز وتطوير الصناعات الحلال للاستفادة الكاملة من الإمكانات والفرص التي تتيحها سوق الحلال العالمية المتنامية بشكل متزايد.. وفي هذا الصدد، دعا الرئيس (جوكو ويدودو) صاحب السمو ولي عهد أبوظبي لحضور قمة صناعة الحلال القادمة التي ستعقد في إندونيسيا في أكتوبر- نوفمبر 2020.

باعتبارهما جزءاً من الأمة الإسلامية.. تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا بالعمل جنباً إلى جنب على تعزيز الوسطية ونشر رسالة السلام والرحمة والتسامح للتعريف بالمعنى الحقيقي للإسلام باعتباره «رحمة للعالمين»، كما تعهد الجانبان بتعزيز التنوع والتعددية للتصدي لتنامي التعصب والأصولية والتطرف.

وأثنى الرئيس جوكو ويدودو على حكومة الإمارات العربية المتحدة لعزمها على جعل دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة عالمية للتسامح من خلال الجهود المؤسسية المستدامة لغرس قيم التسامح والحوار والتعايش والانفتاح في مجتمعها، والتي يعبّر عنها إعلانها عام 2019 باعتباره عاماً للتسامح.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس جوكو ويدودو وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون للمساهمة في حل النزاعات بالوسائل السلمية داخل المنطقة وخارجها.

وأكد الجانبان موقفهما والتزامهما المشترك في تعزيز التنمية المستدامة والعادلة التي تغذي السلام والاستقرار.. كما ناقشا القضايا المتعلقة بمستقبل فلسطين ودعمهما المشترك لاستقلال دولة فلسطين ضمن حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كأساس لحل الدولتين.

ورحب سموه والرئيس الإندونيسي بإبرام الاتفاقيات التالية:

* اتفاقية لتعزيز والحماية المتبادلة للاستثمارات.

* مذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.

* خطاب نوايا حول التعاون في المجال الدفاعي.

* تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي.

* مذكرة تفاهم حول التعاون الثقافي.

* مذكرة تفاهم حول الشؤون البحرية ومصائد الأسماك.

* مذكرة تفاهم حول التعاون الصناعي.

* مذكرة تفاهم حول التعاون السياحي.

* اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية».

* رحبا بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات في القطاع الاقتصادي ولا سيما اتفاقية التعزيز والحماية المتبادلة للاستثمارات

* ركز الجانبان على التعاون في قطاع الطاقة بما يشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة

* أعربا عن التزامهما المتبادل بالدفع نحو تحقيق تعاون آخر بتطوير البنية التحتية في إندونيسيا

* رحبا بالتعاون بين شركة موانئ دبي العالمية ومجموعة «بي تي بيلابوهان إندونيسيا ماسبيون»

* أكدا الحاجة إلى إقامة تعاون استثماري لتطوير الوجهات السياحية الجديدة بإندونيسيا بما في ذلك منطقة ( مانداليكا )

* أعربا عن دعمهما لمصالح شركات البناء الاندونيسية لتوسيع مشاركتها في تطوير مشاريع البنية في الإمارات

Ⅶ أبديا عزمهما المشترك على التعاون في مجال تعزيز وتطوير الصناعات الحلال للاستفادة الكاملة من الإمكانات

Ⅶ أعربا عن التزام الإمارات وإندونيسيا بالعمل على تعزيز الوسطية ونشر رسالة السلام والرحمة والتسامح

Ⅶ تعهد الجانبان بتعزيز التنوع والتعددية للتصدي لتنامي التعصب والأصولية والتطرف

Ⅶ تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية للمساهمة في حل النزاعات بالوسائل السلمية

Ⅶ أكدا موقفهما والتزامهما المشترك في تعزيز التنمية المستدامة والعادلة التي تغذي السلام والاستقرار