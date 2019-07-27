110 جوائز تغطي 6 أنواع في مسابقات «ليوا للرطب»

المصدر: منطقة الظفرة ـ صبري صقر

زار الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مهرجان ليوا للرطب، رافقه خلالها اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان، وعدد من المسؤولين.

واستهل جولته بزيارة جناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، واستمع إلى شرح موجز عن كتاب «زايد» الذي أصدرته مجلة شواطئ التابعة للجنة، واطلع على أبرز المهرجانات والبرامج التي تنظمها اللجنة على مدار العام، وتجول في المكتبة التي تضم إصدارات أكاديمية الشعر.

كما تفقد مزينة الرطب والتقى بأعضاء لجان التحكيم في المهرجان وزار الأجنحة المشاركة، واطلع على المسابقات وحرص على زيارة المشاريع الصغيرة لعدد من المواطنين الشباب بالمهرجان.

وتختتم اليوم فعاليات الدورة الـ15 بتتويج الفائزين في مسابقات الظفرة لنخبة الرطب، والمزرعة النموذجية وأجمل مجسم تراثي، وأكد عبيد خلفان المزروعي، أن اللجنة المنظمة رصدت 110 جوائز تغطي 6 أنواع في مسابقات مهرجان ليوا للرطب، وحظيت بإقبال كبير من المزارعين للمشاركة في فئات المسابقات المختلفة.

وأوضح أنه تم تخصيص 25 جائزة لفئة «الخلاص» و25 جائزة لـ«الدباس»، كما خصصت اللجنة 60 جائزة لفئات«»بومعان«و»الخنيزي«و» الفرض «و» الشيشي «بواقع 15 جائزة لكل فئة، وأضاف أن المهرجان شهد مشاركات متميزة من الرطب مقارنة بالأعوام السابقة.

واعتبر مدير المهرجان أن اللوائح المنظمة للمهرجان وقوة المنافسة بين المتسابقين أسهمت في تقنين عدد المشاركات بشكل يضمن جودة المنتج وقدرته على المنافسة. وأضاف المزروعي أن حجم حبة الرطب تضاعف خلال الدورات الأخيرة من المهرجان مقارنة بالدورات السابقة.

تدوير 40%

أكد المهندس محمد صالح اليافعي، مدير إدارة الحدائق في بلدية مدينة العين، أن بلدية مدينة العين تستعرض خلال المهرجان مشاريعها التي تمثلت في تدوير نواتج النخيل ومشروع استخدام النباتات المحلية في الزراعات التجميلية، مشيراً إلى إعادة تدوير من 30 إلى 40% من نواتج النخيل في واحات العين البالغة 7 واحات.

ولفت اليافعي إلى أن البلدية نجحت في تصنيع 55 منتجاً من إعادة تدوير منتجات النخيل، حيث بدأ المشروع منذ نحو عامين، حيث تم إنتاج الأثاث المنزلي وإنشاء المظلات وجلسات الكراسي والطاولات المختلفة الأحجام ومنتجات وأوانٍ منزلية متعددة، بالإضافة إلى أحواض زهور منفردة ومركبة ومقاعد من الجذوع مختلفة الأشكال والأحجام.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحقيق معايير الاستدامة والاستغلال الأمثل للموارد البيئية وتقليل حجم النفايات، والمحافظة على البيئة بعدم اللجوء إلى حرق مخلفات النخيل مما يقلل من الانبعاثات الحرارية الناتجة عن عمليات الحرق وتخفيض تكاليف نقل المخالفات إلى المكبات الرئيسية وأضاف اليافعي أن مشروع استخدام نباتات البيئة المحلية في مشاريع الزراعات التجميلية أسهم في المحافظة على المياه الجوفية.

وأكد أن بلدية العين عرضت خلال المهرجان أكثر من 20 نوعاً من النباتات المحلية والتي تم استخدامها في مشاريع تجميل الشوارع ومناطق المدينة.

فحوصات مجانية

وتقدم مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية» صحة «، فحوصات طبية مجانية للزوار من خلال عيادة متكاملة في قلب المهرجان، تم تجهيزها بجميع المعدات اللازمة وطاقم طبي وممرضين، حيث تقدم من خلالها الرعاية الطبية وخدمات الطوارئ إلى جانب التوعية الصحية.

كما تم توفير أخصائية تغذية لتقديم الخدمات والمعلومات الصحية اللازمة لكل حالة، حيث يتم تقديم برنامج غذائي صحي لمن يثبت من الفحص إصابته بأعراض السكري أو أي عارض صحي فيتم توعية المراجع بأهمية الحفاظ على الصحة الغذائية عبر اتباع برنامج غذائي متكامل يساهم في تقليل الآثار السلبية للمرض وكذلك يساهم أيضاً في الوقاية منه.

النباتات البرية

وتستعرض دائرة التخطيط العمراني والبلديات عدداً من النباتات البرية في مهرجان ليوا للرطب، لتوعية الجمهور بالنباتات وأهمية المحافظة عليها، وتستخدم الدائرة النباتات البرية في أعمال الزراعات التجميلية في جميع مناطق إمارة أبوظبي، بهدف حماية البيئة والموارد الطبيعية وترشيد استهلاك المياه وتقليل التكاليف والتلوث .