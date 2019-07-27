قسم البستنة بحديقة الحيوانات في العين يواصل مبادراته لتحقيق الاستدامة

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

تحرص المؤسسة العامة لحديقة الحيوانات بالعين على تحقيق مستوى عال من الاستدامة في كل المجالات، وذلك كونه هدفاً رئيساً من أهدافها، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف قام قسم البستنة في إدارة المرافق، بالتعاون مع قسم التعليم والموارد البشرية وإدارة التسويق بأعمال توعوية خاصة بالنباتات المحلية وبنك البذور .

وذلك لبيان أهميتها في وقتنا الحاضر وتوعية كل فئات المجتمع بها عن طريق تنظيم الورش التعليمية على المستوى الداخلي والخارجي للمؤسسة، والمشاركة في البرامج الفصلية، والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات في المؤسسة، والمقارنات المعيارية واستقبال الزيارات من الجهات الحكومية الأخرى.

وقالت عائشة الحامدي ضابط أول بستنة في حديقة الحيوانات في حديثها لـ«البيان»: «من خلال الورش التعليمية على المستوى الداخلي والخارجي للمؤسسة يقوم قسم البستنة بالتعريف بالنباتات المحلية وبنك البذور وعرض طريقة الزراعة المبتكرة، من خلال نماذج حية من النباتات المحلية والبذور مدعمة بالبطاقات التعريفية.

وعرض عملي لطريقة استخدام القرص المضغوط في الزراعة، وتوزيع عينات ليتم تطبيقها مع أفراد الأسرة، وإعادة تدوير الأخشاب من خلال نماذج حية من النباتات المحلية والبذور وأخشاب معاد تدويرها.

والتعريف بالنباتات المحلية المهددة بالانقراض من خلال عرض نماذج حية للنباتات وبذورها وتعليم الطلاب معلومات حول النباتات من خلال لعبة البذور، حيث يجب مطابقة البذور مع البطاقة التعريفية المناسبة للنبات، وعرض مجموعة من الأعمال المبتكرة لتدوير البلاستيك والخشب في الزراعة كأحواض وديكورات».

وأضافت الحامدي: «كما يحرص قسم البستنة في الحديقة على المشاركة في البرامج الفصلية في الحديقة لا سيما في المخيمات التي يقوم بتنظيمها للتعريف بالنباتات المحلية وبنك البذور من خلال نماذج حية من النباتات المحلية والبذور مدعمة بالبطاقات التعريفية في بيوت الظل الخاصة بمشتل المؤسسة وكذلك التطبيق العملي لزراعة بذور النباتات المحلية في مواد معاد تدويرها، بالإضافة إلى المشاركة في لعبة شجرة الغاف».

تعزيز الابتكار

أكدت عائشة الحامدي ضابط أول بستنة في حديقة الحيوانات في حديثها لـ«البيان» أن القسم يسعى وباجتهاد إلى تعزيز مكانة الحديقة كونها جهة معززة للابتكار، وتحفيز الموظفين على إطلاق وتصميم ابتكارات تقدم حلولا للتحديات، وتسهم في تطوير أنماط الحياة، وفق رؤية مستقبلية، حيث يقوم قسم البستنة بتنفيذ مشاريعه التي تتمثل في استخدام مواد من الممكن إعادة تدويرها لتنسيق المساحات في الحديقة، إضافة إلى استبدال الحشائش بأشياء تسهم في تقليل استخدام المياه .

البستنة

تعريف الراغبين بالالتحاق ببرنامج التطوع لدى المؤسسة بأعمال قسم البستنة كالتعريف ببرنامج النباتات المحلية وبنك البذور وبيان أهميتها البيئية، أنظمة الري المستخدمة في المؤسسة إلى جانب تنسيق المناظر الطبيعية، والقيام بتطبيق عملي لكيفية زراعة أنواع من النباتات( كالأناناس، النعناع، الألوفيرا) لتعريف أفراد المجتمع بطرق الإكثار المختلفة.

كما شارك القسم في يوم التراث العالمي بمتحف قصر العين للتعريف بأنواع النباتات المحلية في دولة الإمارات وبذورها وخاصة المهددة بالانقراض .

لتحفيز الموظفين على ابتكارات تقدم حلولاً للتحديات