121 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» في 6 أشهر

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت جمعية بيت الخير في دبي عن نتائج عمل النصف الأول من العام، مشيرة إلى إنفاقها نحو 121 مليون درهم خلال «الشهور الستة»، استفاد منها قرابة 50 ألف أسرة، في وقت أوضحت فيه أن الحصة الأكبر للصرف ذهبت لصالح الحملة الرمضانية التي استحوذت على 81 مليوناً ونصف المليون درهم.

تفصيلاً، أوضح عابدين طاهر العوضي المدير العام أن الجمعية قدمت مساعدات شهرية نقدية بقيمة 28.5 مليون درهم إلى الأسر المتعففة، وأسر الأيتام وأصحاب الهمم، مثلما قدمت 3.5 ملايين درهم دعماً غذائياً لهذه الأسر، فيما بلغ مجموع ما قدمته كمساعدات عاجلة طارئة ومقطوعة خلال الأشهر الستة أكثر من 34 «مليوناً».

وأضاف أن مجموع ما قدمته الجمعية ضمن مشروعي «المستلزمات المنزلية» و«صيانة المنازل» هو مليون درهم، إلى جانب 1.7 مليون أخرى لدعم أبناء الأسر من الطلبة من خلال مشروع «تيسير».

الأيتام

وأشار العوضي إلى أن الجمعية أنفقت 5.1 ملايين درهم ضمن مشروع الدعم النقدي الشهري لـ 1674 يتيماً مواطناً ينتمون إلى 525 أسرة، وبلغ عدد الكفلاء 819 كافلاً.

أصحاب الهمم

وشمل الدعم الذي قدمته الجمعية خلال النصف عام، أسرَ أصحاب الهمم البالغ عددهم 96 حالة، وخصصت لهم بحسب العوضي 1.2 مليون درهم، نصفها تقريباً ذهبت لفئة تتقاضى مساعدات مالية شهرية، والبقية مساعدات طارئة استفاد منها 40% من الحالات المذكورة.

وحظيت فئتا المرضى والغارمين، بدعم ورعاية الجمعية التي صرفت على الفئة الأولى 2.8 مليون درهم، منها 520 ألف درهم قدمت كمساعدات عاجلة من خلال حملات «فزعة» الإلكترونية، التي تحشد الدعم للمرضى الذين يضطرون لعمليات جراحية عاجلة أو علاج باهظ الثمن.

بينما أسهمت في رفع مديونيات عن الغارمين خلال الأشهر الخمسة بقيمة 5.3 ملايين درهم، منهم 24 سجيناً مواطناً، ساهمت الجمعية في إطلاقهم، بالتعاون مع صندوق الفرج وحملة «ياك العون» والمؤسسة العقابية الإصلاحية في إمارة الفجيرة، بعد أن سددت عنهم 4.1 ملايين درهم، وكانت سبباً في عودتهم إلى أسرهم وذويهم، لينعموا معهم برمضان وعيد الفطر المبارك.

وبدأت الجمعية مع النصف الثاني من أبريل توزيع المير الرمضاني استعداداً لشهر رمضان، حيث بلغ الإنفاق عليه 12.4 مليون درهم وزعت على شكل كوبونات محددة القيمة، مكنت أرباب الأسر من شراء المواد الغذائية والتموينية اللازمة من الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية المعتمدة.

وقد بلغ عدد الأسر التي استفادت من المير 9242 أسرة، موزعة على أفرع الجمعية في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، وعبر مراكز هيئة آل مكتوم الخيرية، التي تديرها الجمعية في البرشاء والعوير وحتا والليسيلي.