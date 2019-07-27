«التغير المناخي» و«أسواق» تتفاهمان لتسويق المنتجات الزراعية الوطنية

المصدر: دبي - البيان

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع شركة أسواق بشأن تسويق المنتجات الزراعية المحلية للمزارعين الإماراتيين في مراكز التجزئة التابعة لها على مستوى الدولة.

وذلك في إطار استراتيجيتها لدعم وتعزيز القطاع الزراعي في الدولة وضمان استدامته، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وقع الاتفاقية سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، ويوسف شرف المدير التنفيذي لشركة أسواق.

وبموجب المذكرة، تتولى شركة أسواق عرض المنتجات الزراعية المحلية من المزارع العضوية والمائية، والتعريف بها والترويج لها بشكل فاعل في كل فروع ومراكز التجزئة التابعة لها، على أن تزود الوزارة بتقارير نصف سنوية حول نتائج الأنشطة الترويجية لهذه المنتجات. بدورها ستزود الوزارة الشركة بمعلومات إرشادية وتوعية حول منتجات الزراعة المائية والعضوية والتقليدية المحلية.

وقال سلطان علوان: «في إطار التزامها بالعمل على تحقيق استدامة القطاع الزراعي، وبناء منظومة التنوع الغذائي ودعم المزارعين الإماراتيين، تحرص الوزارة على تعزيز التعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.