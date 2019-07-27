خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى الاستقلال

المصدر: أبوظبي- وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف، بمناسبة يوم استقلال بلاده وإلى الرئيس جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا، بمناسبة يوم استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف، وإلى الرئيس جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا.