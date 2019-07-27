621 مشروع قانون ناقشها «الوطني» عبر مسيرته

المصدر: أبوظبي ــ موفق محمد

عقد المجلس الوطني الاتحادي على مدار 47 عاماً الماضية من عام 1972 وحتى بداية شهر يوليو الجاري، 16 فصلاً تشريعياً، و43 دوراً انعقادياً عادياً و5 أدوار انعقادية غير عادية وعقد المجلس، خلال تلك الفترة 609 جلسات، ناقش فيها 621 مشروع قانون، و326 موضوعاً عاماً، وأصدر 608 توصيات، ووجه 881 سؤالاً.

وتم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي، لأول مرة في يوم 12 فبراير عام 1972 وجرى افتتاحه بتاريخ 13 فبراير عام 1973 ويتشكل المجلس الوطني الاتحادي، من 40 عضواً موزعين على الإمارات، بموجب 8 أعضاء لكل من أبوظبي ودبي و6 أعضاء لكل من الشارقة ورأس الخيمة و4 أعضاء لكل من عجمان والفجيرة وأم القيوين، وكان يتم اختيارهم بالتعيين، وفقاً للنظام الذي كان معمولاً به قبل التوجه نحو انتخاب نصف الأعضاء، والذي تم العمل به ابتداءً من انتخابات عام 2006.

مدة العضوية

أصبحت مدة عضوية المجلـس أربع سنوات بدلاً من سنتين بموجب التعديلات الدستورية على المادة (72) والمادة (78)، ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعي، ويكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة، حفظه الله.

اجتماعات المجلس

للمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن سبعة أشهر، ويعقد المجلس جلساته في العاصمة أبوظبي (عاصمة الدولة)، ولا يعقد المجلس جلساته ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه (21) عضواً.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الذي فيه رئيس المجلس، وذلك في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة.

علاقات

وللمجلس علاقات بالمجالس والبرلمانات العربية والدولية، حيث انضم إلى الاتحاد البرلماني العربي خلال انعقاد مجلسه في الخرطوم في عام 1975 وشارك في أول مجلس للاتحاد البرلماني العربي والذي عقد بالقاهرة عام 1976، وكانت أول زيارة برلمانية يقوم بها المجلس خارج الدولة إلى مجلس الأمة الكويتي عام 1975، واستقبل المجلس أول وفد برلماني عربي عام 1976 وهو وفد مجلس الأمة الكويتي، وتولت الإمارات رئاسة الاتحاد البرلماني العربي بين عامي 1978 و1989.

وعقد المؤتمر الخامس للاتحاد البرلماني العربي في أبوظبي خلال عام 1989، وكذلك المجلس التاسع عشر للاتحاد البرلماني العربي. وللمجلس علاقات كذلك مع اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وانضمت الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات إلى الاتحاد البرلماني الدولي عام 1977، ومنذ ذلك التاريخ يعد المجلس الوطني الاتحادي عضواً في الاتحاد البرلماني الدولي.