إنجاز ثلاثة مبان حكومية في سبتمبر المقبل

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضحت المهندسة منيرة عبد الكريم مدير المنطقة الجنوبية بوزارة تطوير البنية التحتية لـ«البيان»، أن إنجاز أعمال مشروعات 3 مبانٍ تضم مبنى الجنسية والإقامة، وسور قيادة قوات الأمن الخاصة الوحدة الثانية بسيح المهب في الذيد، ومبنى مكتب وزارة الخارجية بمزيرعة في الشارقة شهر سبتمبر المقبل.

لافتةً إلى أن معدل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي (E99) الشارقة - الذيد - مسافي، من طريق البطائح، بلغ منذ بدايته في ديسمبر الماضي وحتى الآن 6% تقريباً، فيما تبلغ كلفته الإجمالية 82.1 مليون درهم، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع يوليو 2020، وأكدت أن الوزارة تعمل حالياً في 5 مشروعات لمبانٍ حكومية، بينها 3 مبانٍ سيتم تسليمها سبتمبر المقبل.

كفاءة

وذكرت أن مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي (E99) الشارقة - الذيد - مسافي، الذي يقع في منطقة البطائح بالشارقة يستهدف توسعة الطريق المحلي القائم، والمكون من حارة واحدة لكل اتجاه والذي يربط كلاً من التقاطع رقم 10 على طريق الشارقة ــ الذيد (E99)، مع تقاطع محافز على طريق الشارقة مليحة (E102).

وأن أعمال المشروع تشمل إزالة الطريق القائم، وإنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه بطول 13 كيلومتراً، مع توفير أكتاف داخلية وخارجية على الطرق، وإنشاء جسر جديد يمر فوق طريق خورفكان الجديد.

فضلاً عن تنفيذ مستلزمات السلامة المرورية من لوحات إرشادية، وعلامات الطرق، وتنفيذ أعمال شبكات إنارة الطرق، وحماية وترحيل الخدمات القائمة، كما تتضمن الأعمال إنشاء جسر جديد يمر فوق طريق خورفكان الجديد.

ولفتت إلى أن المشروع يسهم في انسيابية حركة السير والمرور، وتخفيف الازدحام وتوفير الوقت، خاصة أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة بحيث تكون جميع طرق الدولة دائماً في الصدارة عالمياً، من خلال مد شبكات طرق معبدة واسعة، منفذة بأعلى المواصفات العالمية، ومضاءة بشبكات كهرباء موفرة للطاقة، وصديقة للبيئة، ومزودة بجميع الخدمات التي يحتاجها مستخدمو الطرق، وهو ما يؤدي إلى تقليل نسبة الحوادث في الدولة، ورفع مستوى السلامة المرورية.

سبتمبر 2019

وأفادت مدير المنطقة الجنوبية بوزارة تطوير البنية التحتية أنهم يعملون حالياً في 5 مشروعات لمبانٍ حكومية، بينها 3 مبانٍ سيتم تسليمها سبتمبر المقبل، وذلك ضمن برنامج الوزارة الاستثماري الخاص بمشاريع المباني الحكومية الخاصة، لافتة أنها تشمل سور قيادة قوات الأمن الخاصة بسيح المهب في الشارقة، ومشروع .

إضافة لمبنى وزارة تطوير البنية التحتية، وإنشاء وإنجاز مبنى مكتب وزارة الخارجية في مزيرعة بالشارقة، ومشروع إنشاء وإنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، فضلا عن إنشاء وإنجاز مبنى الجنسية والإقامة بالشارقة.

وبينت أن تكلفة سور قيادة قوات الأمن الخاصة الوحدة الثانية بسيح المهب في الذيد بالشارقة بلغت 18.6 مليوناً، فيما وصلت نسبة الإنجاز 85%، كما تم تحديد موعد الانتهاء في سبتمبر المقبل، موضحة أن المشروع عبارة عن إنشاء سور مسبق الصب لمباني قيادة قوات الأمن الخاصة ويبلغ الطول الكلي حوالي 7 كيلومترات، وأن أهم الابتكارات في هذه المرحلة، تضم إنجاز أعمال الخرسانة مسبقة الصب في المصنع ومن ثم تركيبها في الموقع.

وقالت إن نسبة إنجاز مبنى مكتب وزارة الخارجية بمزيرعة في الشارقة وصل 83%، وبلغت كلفته 32.6 مليوناً، ومن المقرر أن يكون موعد التسليم في سبتمبر 2019، ويتكون المشروع من المبنى الرئيسي بجميع أقسامه وفراغاته ومبنى التصديقات وغرف الحارس ومبنى الخدمات.

وشرحت أن أهم الابتكارات في هذه المرحلة هي استخدام الإنارة الطبيعية، وإنارة موفرة للطاقة (LED)، واستحداث محطة معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة، واستخدام عزل حراري للجدران الخارجية والأسطح، وسخان شمسي، ومياه صرف التكييف في الزراعة، فضلاً عن وضع خطة لإدارة النفايات ورصد معدلات إنتاجها والسعي نحو تقليلها والتوجيه نحو إعادة التدوير.

وبينت أنه سيتم تسليم مبنى الجنسية والإقامة بالشارقة سبتمبر المقبل، حيث بلغت تكلفة المشروع 112.5 مليوناً، ووصلت نسبة الإنجاز91%، ويتكون المشروع من مبنى رئيسي ومبنى خدمات وغرف حراسة، وتشمل أهم الابتكارات في هذه المرحلة استخدام ألواح الطاقة الشمسية في عملية تسخين المياه بالمبنى بديلاً عن السخانات الكهربائية.

واستخدام المياه الناتجة عن الصرف بالمبنى لمعالجتها لري المناطق الخضراء بالمبنى، واستخدام الخرسانة الخضراء بالمشروع، وقطاعات ألمنيوم عازلة للحرارة بالمشروع، فضلاً عن مراعاة اشتمال المبنى على أماكن خضراء عن طريق عمل تشجير وزراعة خارجية، واستخدام الإضاءة الموفرة للطاقة، ووضع خطة لإدارة النفايات ورصد معدلات إنتاجها والسعي نحو تقليلها والتوجيه نحو إعادة التدوير.

كما تشمل كذلك استخدام نظام عزل للأسطح الخارجية يعطي كفاءة عزل حراري أعلى، فيما من المقرر أن يكون إجمالي نسبة خفض الطاقة في المشروع 25.5%، وهناك نظام التحكم الذكي بالمبنى، ونظام الانتظار الذكي.

مارس 2020

وتابعت أن مشروع إضافة لمبنى وزارة تطوير البنية التحتية في مزيرعة بالشارقة بلغت نسبة إنجازه حالياً 63% ويتكلف المشروع 16.2 مليون درهم، فيما من المقرر التسليم مارس 2020، مشيرة إلى أن المشروع عبارة عن إنشاء وإنجاز مبنى المنطقة الجنوبية الإضافي لوزارة تطوير البنية التحتية وتتكون الأعمال من المبنى الرئيسي الذي يتكون من طابق أرضي و2 طابق متكرر، وعدد 2 مبنى خدمات وأعمال خارجية.

وشرحت أن أهم الابتكارات في هذه المرحلة تشمل وضع خطة لإدارة النفايات ورصد معدلات إنتاجها والسعي نحو تقليلها والتوجيه نحو إعادة التدوير، واستخدام إنارة موفرة للطاقة (LED)، فضلاً عن استخدام عزل حراري للجدران الخارجية والأسطح، ومتحف تطوير البنية التحتية، وغرفة المراقبة والتحكم للطرق الاتحادية، وسيتم تطبيق تقنية الأصباغ الممتصة لثاني أوكسيد الكربون.

وأشارت إلى أن مشروع إنشاء وإنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة بلغت نسبة إنجازه 28%، فيما تبلغ تكلفته 167.2 مليون درهم، ومن المقرر الانتهاء يونيو 2020، ويتكون من المبنى الرئيسي ومباني العمليات والخدمات والتعيين والمسجد وغرف الحراسة، وأعمال خارجية وأسوار.

وتطرقت إلى أن أهم الابتكارات في هذه المرحلة تشمل تطبيق مبادرة مشروع 360، وهو عبارة عن استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز في متابعة سير الأعمال بالموقع الإنشائي والمراقبة عن بعد، واستخدام شاشات لعرض بيانات المشروع ومراحل الإنجاز وإرشادات الأمن والسلامة، واستخدام إضاءات طبيعية وLED في مكاتب الموقع الإنشائي، واستخدام طائرة دون طيار.