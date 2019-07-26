محمد بن راشد: الأمم الضعيفة هي من تملك أسباب القوة وترضى بالهزيمة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأمم الضعيفة هي من تملك أسباب القوة وترضى بالهزيمة، مشيراً سموه إلى أن الأمم الجاهلة هي من تملك العلماء وترضى أن يكونوا في المؤخرة.

وقال سموه في تغريدة بحسابه على «تويتر» عبر وسم #علمتني_الحياة: "#علمتني_الحياة .. أن الأمم الضعيفة هي من تملك أسباب القوة وترضى بالهزيمة ... وأن الأمم الجاهلة هي من تملك العلماء وترضى أن يكونوا في المؤخرة ... وأن الأمم المتخلفة هي من تملك أسباب التقدم وترضى أن تمشي كالسلحفاة في عالم يتحرك بسرعة الضوء "...