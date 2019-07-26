محمد بن زايد يستقبل مدير برنامج الأغذية العالمي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة .

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي - بزيارة ديفيد بيزلي إلى الدولة والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي لمد يد العون ومساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف مناطق العالم.

وبحث سموه والمسؤول الأممي أوجه التعاون المشترك بين الجهات المعنية في الدولة - مؤسساتها وهيئاتها الإنسانية ومبادراتها العالمية - وبرنامج الغذاء العالمي.. إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإنسانية والتحديات والعقبات التي يواجهها البرنامج في توفير الأغذية اللازمة للمحتاجين والوصول إليهم في بعض المناطق.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي.